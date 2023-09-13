МегаФон улучшил связь вокруг Волгограда

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Оно позволяет увеличить покрытие сети и повысить скорость мобильного интернета для активных цифровых пользователей.

В периметр улучшений попал Среднеахтубинский и Кировский районы. Благодаря запуску LTE в среднечастотном диапазоне заметно увеличилась скорость передачи данных, повысился ресурс сети. Тысячи абонентов теперь могут одновременно быть онлайн и пользоваться цифровыми сервисами — смотреть потоковое видео, слушать музыку, оформлять заявления на госуслугах, пользоваться онлайн банкингом, удалённо работать и учиться.

Новая инфраструктура также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. По данным оператора, количество цифровых звонков за последний год в регионе увеличилось почти в 1,5 раза.

«С начала года интернет трафик в Волгоградской области вырос в среднем на 25%. Мы видим тренд на сохранение такой динамики и в будущем. Для того, чтобы пользователи могли скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки на привычно высокой скорости, наши инженеры усилили оборудование. Так, по нашим замерам средняя скорость мобильного интернета достигает 32 Мбит/с», — комментирует директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.

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