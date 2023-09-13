Волгоградских школьников прививают от гриппа в учебных заведениях

Дети бесстрашно идут делать прививку от гриппа Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгоградской области стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Одной из самых уязвимых категорий населения, которая может распространять вирусы со скоростью света, являются дети дошкольного и школьного возрастов. К тому же, чтобы получить прививку, ребенку с родителями не обязательно ходить по поликлиникам – укол могут сделать прямо в стенах образовательного учреждения. «КП-Волгоград» посмотрел, как проходит процесс вакцинации в волгоградской Гимназии №17.

Сделать прививку можно в кабинете медработника школы Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Пока одни школьники грызут гранит науки, другие сидят в очереди на получение своей дозы прививки. Первых пациентов школьный медработник начинает принимать в своем кабинете с началом учебного дня. В этом году дети будут получать вакцину под названием «Ультрикс», которая для большего удобства, приходит уже в шприце.

Препарат приходят в удобном формате, сразу в уколах Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Вакцина очень безопасна, легко переносится детьми, - отметила заведующая дошкольно-школьным отделением ГУЗ "Детская поликлиника № 6" Елена Елхова. - Мы ожидаем период повышенной заболеваемости в конце 2023 года, поэтому сейчас самое подходящее время для получения прививки, чтобы, когда наступил пик эпидопасности, у ребенка уже был иммунитет.

Для начала ребята проходят привычный медосмотр – измеряется температура, проверяется состояние легких, горла. Уже после они получают свой укол препарата от гриппа, отдыхают в кабинете медсестры, а затем могут оправляться на учебу. Такой процесс будут проходить не только дети, но и учителя.

Перед прививкой дети проходят медосмотр Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Школьники отмечают, что прививка совсем безболезненная Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Педагогический коллектив точно так же, как и дети, без отрыва от учебного процесса, будет проходить вакцинацию, - заверила директор МОУ Гимназия №17 города Волгограда Татьяна Воробцова. – Педагоги всегда находятся в зоне постоянного риска, поэтому у нас стопроцентная иммунизация учителей.

По данным Облздрава, на сегодняшний день более 40 тысяч маленьких жителей Волгоградской области привились от гриппа. 654 тысяч доз «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» распределены по медучреждениям области. В целом вакцинацию прошли уже 167 тысяч детей и взрослых.

Стоит напомнить, что до 15 лет прививки делают с согласия родителей. Для малышей от полугода до трех лет вакцинация в поликлинике проводится в два этапа с интервалом не менее 28 дней.