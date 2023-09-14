В Волгограде на 90% завершен ремонт дорог во дворах

Для машин сделали парковки, для пешеходов - дорожки. При этом деревья сохранили. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом году около 25 тысяч волгоградцев перестанут сбивать обувь и обходить лужи и ямы в собственных дворах. Ремонт проездов на придомовых территориях выполнен уже на 90%. Всего в 2023-м власти реконструируют внутриквартальные проезды, объединяющие 94 многоквартирных дома.

- Компания-исполнитель муниципального контракта уложила более 90 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на проезжих и пешеходных зонах и разъездных карманах в благоустраиваемых дворах Волгограда, - рассказали в мэрии,

Уже отремонтировали дороги во дворах в шести районах: Тракторозаводском, Центральном и Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском. Дорожники еще работают в Краснооктябрьском и Дзержинском. Остались последние штрихи.

В рамках трехлетней губернаторской программы в волгоградских дворах не только меняют асфальт на старых проездах. Дороги делают шире, обустраивают парковочные карманы и пешеходные дорожки вокруг домов. Гарантия на все виды работ – четыре года. Если дороги разобьют раньше, подрядчик будет делать ремонт заново и за свой счет.

Осенью по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» во дворах шести районов также установят 620 скамеек и урн. Аукционы на их закупку уже объявили. Аналогичные работы в ближайшее время начнутся в Тракторозаводском и Ворошиловском. После на благоустроенных территориях поставят новые фонари, так что волгоградцы больше не будут пробираться через дворы в темноте.

Всего за три года в Волгограде приведут в порядок 150 дворов. Список счастливчиков на 2024 год еще не объявили. Попадут в него дворы с самыми разбитыми дорогами, на которые чаще всего жители жаловались чиновникам и депутатам.