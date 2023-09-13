На дорогах Волгограда тестируют отечественные детекторы транспортного потока

Система детекторов фиксирует весь транспорт в потоке на основных городских магистралях. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На дорогах Волгограда начали тестировать отечественные детекторы транспортного потока. Эти устройства заменили импортные аналоги. Нужны они для того, чтобы регулировать работу «умных» светофоров, регулировать транспортный поток, избавлять город от пробок, создавая на отдельных улицах «зеленую волну» для автомобилистов. В 2023 году началась опытная эксплуатация российских детекторов, которые не только не уступают зарубежным, но и дешевле в эксплуатации, сообщили в комитете информационных технологий Волгоградской области.

- По своим характеристикам устройства не уступают импортным моделям, однако расходы на их обслуживание и комплектующие значительно ниже, - отмечают чиновники.

«Умные» светофоры и интеллектуальная транспортная система (ИТС) регулируют движение в Волгограде уже несколько лет. Модернизируют и наращивают автоматизированную систему управления дорожным движением по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как это работает? Система детекторов фиксирует весь транспорт в потоке на основных городских магистралях, отслеживает и анализирует параметры трафика. В итоге дорожники получают точный суточный трафик с разбивкой по часам и даже по полосам и направлениям движения. Эти данные используют для организации эффективного движения без пробок. На их основе также планируют развитие улично-дорожной сети в Волгограде и Волжском, выявляя наиболее проблемные места.

На сегодняшний день интеллектуальная транспортная система включает в себя целую сеть «умных светофоров» с возможностью мониторинга транспортного потока. Также в нее входят комплексы видеонаблюдения, система фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Стекаются данные в программу диспетчеризации пассажирского транспорта на основе спутниковой технологии ГЛОНАСС. Плюс к этому, система позволяет выводить на светодиодных табло информацию для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.