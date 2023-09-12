В Волгограде спасатели потушили пожар в доме ЖК «Бейкер-стрит»

Такая ужасающая картина открылась жителям ЖК "Бейкер стрит" Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Дзержинском районе Волгограда спасатели, наконец, потушили горящий жилой комплекс «Бейкер стрит». На протяжении нескольких часов огонь распространялся по всему верхнему этажу дома №91 на улице Шекснинской. На место происшествия выехал прокурор Дзержинского района Александр Качуренко. «КП-Волгоград» собрал все, что было известно об этом пожаре.

Первые сообщения о пожаре появились около 11.37. Из окна мансарды валил дым, затем огонь перебросился на вторую квартиру, а затем на весь верхний этаж. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, локализовать пожар удалось только в 14.30.

- Сложность заключалась в том, что пятый этаж – это мансарда, мягкая кровля, которая дает плотное задымление на чердаках, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧC по Волгоградской области по ГПС Сергей Смирнов. - Там находились строительные конструкции, которые не позволяли оперативно работать звеньям.

Изначально жильцов не эвакуировали, но как только ситуация усугубилась, спасатели вывели на улицу 35 человек. Руководитель тушения пожара запросил дополнительную помощь для эвакуации жильцов из дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

К 15.12 пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ликвидировали открытое горение на площади 750 квадратных метров. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории работают на месте и устанавливают причину пожара.

Прокуратура Волгоградской области также организовала проверку. По ее итогу, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.