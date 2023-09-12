Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператора

Фото: билайн

Для того, чтобы идти навстречу такому требованию клиентов, при развитии сети операторы готовы решать множество нетипичных вопросов. билайн, который занимается этим уже 31 год, к своему очередному дню рождения согласился приоткрыть некоторые нюансы работы в самых разных уголках страны. Оператор рассказал, с какими неординарными и часто забавными ситуациями сталкиваются технические специалисты при строительстве базовых станций и не только.

Знаете ли вы, что….

Базовые станции часто устанавливаются в самых неожиданных местах, чтобы сотовый сигнал не встречал препятствия, и качество связи было лучше.

Например, на водонапорных башнях (г. Тамбов, г. Оренбург). Или на 90-метровом трамплине, как это было в Кирове. А еще – в бывшей ракетной шахте в Республике Марий Эл.

В Астраханской области базовая станция расположена на выходе из Волго-Каспийского канала в Каспийское море на искусственно насыпанном острове.

«Электропитание на острове только от круглогодично работающего дизель-генератора, тем не менее отключений питания почти не бывает», - поясняет технический директор Астраханского отделения билайн Александр Башкин.

На Волжской ГЭС базовая станция расположена на глубине более 12 метров в машинном зале, где ей «составляют компанию» огромные гидрогенераторы.

Сотрудникам технической дирекции приходится работать вплотную с представителями фауны. Мачтовые сооружения часто нравятся птицам. Связь приходит и туда, где раньше обитали мамонты.

В селе Красная Криуша Тамбовской области весной прошлого года сотрудники обнаружили два птичьих гнезда с яйцами.

Фото: билайн

«Обычно, во время плановых или аварийных работ мы замечаем уже опустевшие гнезда, но в этот раз их обитатели еще оставались «дома». В следующий приезд в гнездах оставалась только скорлупа. Птенцы вылупились и покинули свои уютные жилища. Мы восприняли это как хороший знак, как известно, птицы обычно вьют гнезда там, где их «устраивает» экология», - рассказал технический директор Тамбовского отделения билайн Николай Картунов.

В этом году еще одно птичье семейство нашло приют вблизи базовой станции билайна в Петрозаводске.

В Ставропольском крае на вершине горы Стрижамент расположена базовая станция билайн, на которую редко можно подняться зимой.

«Башня покрывается толстым слоем наледи из-за непрекращающегося сильного ветра, - поясняет технический директор Ставропольского отделения билайн Александр Кириченко. - Гора известна тем, что миллионы лет назад тут жили мамонты. Скелеты двух из них - Нюси и Архипа - выставлены в ставропольском музее, а их сородичу на Стрижаменте установлен памятник».

Хорошая физическая подготовка нужна для монтажа оборудования не только в горах, но и в населенных пунктах.

Например, в селе Занулье (Сыктывкар) подъем до антенн на опоре высотой 120 метров у подготовленного специалиста со снаряжением и инструментом занимает 25 минут. А в селе Садовое Сарпинского района Калмыкии антенны базовой станции смонтированы еще выше - 186 метров. Благодаря этому они обеспечивают канал радиосвязи до другой базовой станции, удаленной на 71 км.

Мачты часто приходится ставить с помощью вертолета.

Фото: билайн

- В городе Кирс Кировской области на установку 72 -метровой башни с помощью вертолета собралось посмотреть полгорода. Мы установили там мощный прожектор, который работал в автоматическом режиме, подсвечивая металлоконструкции в темное время суток. Наша базовая станция надолго стала местной достопримечательностью, у которой даже назначали свидания молодые пары, - отмечает технический директор Кировского отделения билайн Дмитрий Мокрушин.

За состоянием мобильной сети сейчас следит искусственный интеллект.

«Виртуальный эксперт по качеству» билайна прогнозирует проблемы еще до того, как это почувствовали абоненты.

«Около 70% всех выявленных проблем опередили жалобы абонентов более чем на 2 дня, еще 30% — обозначались день в день, либо с опережением на сутки. Около 60% проблем, которые прогнозировались алгоритмами нашей системы, были решены до поступления абонентских жалоб», - комментирует директор по эксплуатации сети в билайне Алексей Казаев.

Технические специалисты мобильного оператора дают имена базовым станциям, чтобы было легче ориентироваться при строительстве и эксплуатации.

Фото: билайн

«При планировании БС всегда возникает вопрос – а как назовём базовую станцию? Обычно название даётся по названию улицы, на которой располагается опора с антеннами базовой станции. Но... Увидев надпись на стене небольшого здания в Уфе на улице Георгия Мушникова (д. 15, корп. 3), ни у кого не возникло возражений против того, чтобы назвать базовую станцию в честь девушки Юли, которую кто-то так сильно кто- то любит, - рассказывает технический директор Уфимского отделения билайн Рафаэль Нурмухаметов. - Старожилы района рассказали, что к моменту строительства базовой станции в 2019 году надпись существовала уже лет пять. К сожалению, в прошлом году, во время ремонта здания эту надпись закрасили. Но базовая станция с именем «Юля» продолжает работать! И мы сохраняем память об этой романтической истории! Очень хочется узнать историю создания надписи. Может, кто-то из жителей Уфы помнит и сможет поделиться информацией?

Места установки базовых станций бывают «вкусными»

Например, шоколадная фабрика, где можно, пока работаешь с оборудованием, съесть столько конфет, сколько захочется. Есть и другие интересные локации – например, в Брянской области базовая станция стоит на крыше пивзавода, где сотрудникам билайна приходится работать, вдыхая запах хмеля и солода.

Эти истории показывают, насколько сложен процесс обеспечения надежной голосовой связи и мобильного интернета. И таких успешно решенных задач по мере увеличения числа базовых станций билайн в российских регионах с каждым днем становится все больше.

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