Спорта много не бывает!

Фото: Ирина СИМОНОВА

Новая территория для пляжного волейбола появилась в жилом районе «Восточный» города Котельниково.

Жилые районы, которые предприятие строит для семей сотрудников, уже оснащены всей необходимой инфраструктурой. Во дворах построены детские и спортивные площадки, высажены деревья, кустарники, цветы, установлена необходимая уличная мебель.

Но высокий уровень жизни в новостройках не останавливает жителей в стремлении еще более развивать свой двор и свой город.

Главный специалист производственного отдела ЕвроХим-ВолгаКалия Владислав Пьяникин обратился к своим коллегам и соседям с интересным предложением.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Жилой район «Восточный» расположен на самой окраине города. За пределами двора – степь. Почему бы не использовать пустырь как пространство для нового объекта?

Владислав предложил обустроить на пустыре площадку для занятий пляжным волейболом. Лето в Котельниково долгое, засушливое и жаркое, осень – сухая и теплая. Тренироваться и играть на этой площадке можно будет не менее полугода.

Предложение Владислава поддержали профсоюзная организация, предприятие и коллектив.

Профсоюз взял на себя организационные вопросы, получение необходимых разрешений и согласований строительства, приобретение спортивного инвентаря. ЕвроХим-ВолгаКалий выделил технику, помог завезти необходимый объем песка, изготовить металлические конструкции.

В работе по строительству площадки для пляжного волейбола участвовали председатель профсоюза Виктор Глущенко, инициатор Владислав Пьяникин, молодые специалисты Глеб Коляда, Александр Капитула и Кирилл Пешехонов.

Организация и подготовка строительства заняли несколько недель. Итог – новое спортивное пространство для жителей «Восточного» и всего Котельниково.

Этот проект стал ярким примером того, как сотрудничество и взаимопонимание между разными поколениями могут привести к успешным результатам. Каждый вносил свой небольшой вклад и видел большой и значимый результат общей работы.

Сотрудничество профсоюза, предприятия, молодых и старших работников ЕвроХим-ВолгаКалия при строительстве новой волейбольной площадки стало прекрасным примером того, как объединенные усилия могут привести к достижению большой цели.