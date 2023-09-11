ЕвроХим поделился опытом в рамках V Форума социальных инноваций регионов

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Участники дискуссионной площадки «Социальное развитие сельских территорий» обсудили, что может быть драйвером инновационного развития сельских территорий, как обеспечить комплексный подход и качественное улучшение жизни в регионах и какие изменения в государственной политике проходят в этом направлении уже сегодня.

Свой опыт реализации комплексного развития социальной инфраструктуры в городах присутствия представил ЕвроХим в рамках сессии «Инвестиционные проекты бизнеса в целях развития социальной сферы села».

Сегодня ЕвроХим активно развивает бренды городов. В Котельниковском районе Волгоградской области ЕвроХим-ВолгаКалий реализует большой социальный проект «Котельниково – земля героев», направленный на содействие всестороннему развитию социальной, производственной, туристической, культурно-образовательной сфер жизни муниципалитета с опорой на уникальные духовные, исторические, природные особенности края. Предприятие комплексно развивает территорию, компания построила два новых жилых района, детский сад. В рамках бренда «Котельниково – земля героев» при финансовом участии предприятия осуществляется строительство парка «Аксайская Дубрава». Главная идея этого проекта – создание уникального эко-парка, показывающего красоту и аутентичность степного ландшафта, самобытность города Котельниково, окружающей его природы, культуры и образа жизни горожан.

Особое внимание ЕвроХим уделяет реализации образовательных проектов на территориях присутствия. Компания реализует принцип «от школьной скамьи и до производства»: создает специализированные ЕвроХим-классы в школах, образовательные центры и Кванториумы, участвует в программе Профессионалитет, модернизирует колледжи и привлекает на практику молодежь.

«Сегодня жителям регионов важны не только рабочие места, но и комфортность среды, в которой они проживают и растят детей. ЕвроХим реализует проекты, активно вовлекая в них население. Такой подход дает возможность не только учесть интересы всех социальных групп населения, но и позволяет жителям осознать свою роль в изменении окружающего пространства. Таким образом формируется лояльность местных жителей, которые связывают свои жизненные планы со своим родным городом и работой на предприятиях ЕвроХима», – отметил руководитель департамента по взаимодействию с регионами ЕвроХима Александр Шлычков.