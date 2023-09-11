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Недвижимость11 сентября 2023 16:06

Массовые отключения электричества в Волгограде 12 сентября затронут все районы

Электричество 12 сентября 2023 года местами отключат во всех районах Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Электричество отключат на полдня или на весь рабочий день.

Электричество отключат на полдня или на весь рабочий день.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Электричество во вторник, 12 сентября 2023 года, местами отключат во всех районах Волгограда из-за плановых ремонтных работ на электросетях. Больше всего не повезет жителям Тракторозаводского, Ворошиловского и Советского – там ожидаются массовые отключения электроэнергии. В остальных районах коммунальных страдальцев будет гораздо меньше, сообщили в «Россети Юг».

Тракторозаводский район Волгограда окажется в череде масштабных отключений электроэнергии 12 сентября 2023. С 8.30 до 17.00 свет вырубят в домах на улицах по адресам: Александрова, 56-140, 1-31, 35-95, 21а, 97-159, 157а, 142-206, 188а, 196а, 163-219, 210-250, Алюминиевая, 21, л.35, 45, 36, 40, 63, Березовая, 6-40, 15-25, 31-39, Берилловая, 4а, Валуйская, 11-61, 6, 6а, 65-83, 111, 93-101, 99а, Дундича, 31-81, 45а, 45б, 162-224, 190а, 2-106, 118-160, 60а, 60б, 62а, 29, Золотая, 13, 15, 36, Кабардино-Балкарская, 4, Кобальтовая, 9, Костычева, 2-140, 1-157, 140-158, 162-204, 163-204, 193а, 209, 211, Левитана, 322, 13, 15, 76-170, 55--205, 205а 172-234, 234а, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, 302, 288, 294, 259, 259а, 251, 541, 242, 244, Медная, 63, Нефритовая, 8, 10, 35, Никелевая, 53, Платиновая, 7, 9, 2, 15, 23, 10, 14, 18, 29, Североосетинская, 1, 3, 4, 6, 8, Сборочная, 2-52, Стальная, 34, Талалихина, 1-47, 1б, 2-32, Титановая, 25, 5, 11а, 52, Чекистов, 2-134, 2а, 2б, 2в, 2г, 62б, 62в, 62г, 75-233, 62ж, 64а, 120а, пер. Алюминиевский, 13, пер. Берилловый, 1, 4, пер. Медный, 18, пер. Платиновый, пер. Стальной, 59.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дома на улице Титова, №3, 5 и 7. С 9.00 до 13.00 света не будет на улицах: Волочаевская, 1, 3, 3а, 5-23, 25а, 25-31, 33/1, 39, 2-24, 24а, 26-48, 2-я пер. 2-й Волочаеский, 5, 6, 6а, 8, 10, пер. Волочаевский, 3-9, пер. Транспортный, 18, 22, 45, 47, 47а, 49.

В Центральном районе Волгограда во вторник среди коммунальных страдальцев окажутся жители улиц по адресам: Землянского, 1, 3, 5, 7, пр. Ленина, 51, 51а, Ангарская, 8-22, Продольная, 1-3, 2а, 4, Сальская, 5, 7, 7а, 9-15, 2-14, 14а, Печерская, 132. Электричество вырубят с 9.00 до 17.00.

В Дзержинском районе Волгограда отключения электричества 12 сентября 2023 с 9.00 до 17.00 затронут дома на улице Землячки, 17г и 19г.

В Ворошиловском районе локальный блэкаут также с 9 до 17 часов объявили 12 сентября на улицах: Академическая, 1, 1а, 2-6, 16, 18, 20, Астраханская, 1, 5, 11, 13, 2-10, Запрудная, 3, 4, 5, 7а, 7б, 11-15, 15а, 2, Институтская, 1, 3, 2, 4, 4а, 8, Калмыцкая, 1, 5, 7, 11, 2-8, Курская, 1, 3, Московская, 1-11, 2, 6, 10, Новостроек, 3-9, 2, 4, 8, 13, 15, Окружная, 1, 3, Одесская, 1-9, 2-10, Песчаная, 15, Производственная, 7. На полдня с 9.00 до 12.00 вырубят электричество на улицах: Ивановского, 1-13, 2-20, Пинская, 3а, 3- 7, 27, Рогачевская, 11-23, 6, 8, Чистяковскаяд.3, 13, 8, 10.

В Советском районе Волгограда 12 сентября 2023 года отключат электричество с 13.00 до 17.00 на улицах: Горьковская, 100-102, 104а, 111, 112, 113а, 113б, 113в, 114а, 114-116, 118, Докторская, 105-113, 109а, 104-118, 112а, Землемерная, 103-113, 100-114, Крепильная, 103-147, 115а, 129б, 130-134, Крупской, 125, 117, Кондукторская, 101, 103, 102-116, Лебедева-Кумача, 100-108, 103-107, Лесозащитная, 103, 103а, 105, 110, 117, 109, Монтерская, 124-132, 103-109, 106-108, 142-154, 144а, 148а, 150, 160-174, 174а, Некрасова, 103-113, 110, 116, 118, 135а, Палехская, 100-128, 116а, 120а, 101-137, 127а, 131а, Плотницкая, 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 104а, 105, 108, 108а, 109, 110, Старательская, 106-114, Сталеварная, 103-111, 102-116, 102а, Савёловская, 111, 102, 102а, 102б, 121, 121а, 123а, 123, Симеизская, 102, 104-108, 114а, 114, 115, 116а, 118, 119, 121, Сторожевая, 103, 105, 106, 106б, 106д, 108, Учительская, 101-113, 100-112, Шахтерская, 102, 109, Шахтинская, 115-143, 119б, 123а, 141а, 112-136, 112б, 130а, 146, Шоферская, 98-112, 99-113, пер. Старый, 138-146.

В Советском районе без света придется провести с 9 до 17 часов жителям улиц: Ващенко, 23а, Дворжака, 2-20, 3-21, Д. Джабаева, 1-21, 5а, 18, 27-65, 44/16, 25а, 44/8а, 44/10, 44/11, 44/3, 44/24-44/29, 44/317, 44/327, 28/42, 28/44, 441, 44/9, 44/9а, 44/47, 44/94, 44/324, 44/435, 44/471, 44/4314а, 44/4327, 44/4328, 44/4351, 44/4391, 44/4391, 44/42231, 44/42232, 21/103, Дубинина, 11-27, 2-20, 33-57, 28-48, Генерала Гурьева, 1-5, 11а, 20-30, Габышева, 49, 51, 89-119, 76-124, 84а, 84б, Зевина, 124, 126, Кошута, 2-24, 3-9, 5б, 5в, 7а, 7б, 9а, 9б, Коганова, 58-70, 53а, 55-69, 48а, 48б, 96-126, 96а, 96б, 121-127, Полухина, 50, 52, 58, 123, 120, Павленко, 2-40, 1-41, Пчелина, 3-27, 2-28, 31-59, 32-60, Савицкого, 25, Райниса Яниса, 2-22, 1-21, 11а, Фучика, 4-22, 2а, 1-21.

В Кировском районе 12 сентября 2023 с 9.00 до 17.00 электричество отключат на улицах: Писемского, 76, 84, Шумилова, 75, пер. Краснодонский, 1, пер. Успенского, 14. Красноармейский район среди счастливчиков. Свет вырубят с 9.00 до 16.00 лишь в одном доме по адресу: улица Петропавловская, 87а.

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