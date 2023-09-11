Массовые отключения электричества в Волгограде 12 сентября затронут все районы

Электричество отключат на полдня или на весь рабочий день. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Электричество во вторник, 12 сентября 2023 года, местами отключат во всех районах Волгограда из-за плановых ремонтных работ на электросетях. Больше всего не повезет жителям Тракторозаводского, Ворошиловского и Советского – там ожидаются массовые отключения электроэнергии. В остальных районах коммунальных страдальцев будет гораздо меньше, сообщили в «Россети Юг».

Тракторозаводский район Волгограда окажется в череде масштабных отключений электроэнергии 12 сентября 2023. С 8.30 до 17.00 свет вырубят в домах на улицах по адресам: Александрова, 56-140, 1-31, 35-95, 21а, 97-159, 157а, 142-206, 188а, 196а, 163-219, 210-250, Алюминиевая, 21, л.35, 45, 36, 40, 63, Березовая, 6-40, 15-25, 31-39, Берилловая, 4а, Валуйская, 11-61, 6, 6а, 65-83, 111, 93-101, 99а, Дундича, 31-81, 45а, 45б, 162-224, 190а, 2-106, 118-160, 60а, 60б, 62а, 29, Золотая, 13, 15, 36, Кабардино-Балкарская, 4, Кобальтовая, 9, Костычева, 2-140, 1-157, 140-158, 162-204, 163-204, 193а, 209, 211, Левитана, 322, 13, 15, 76-170, 55--205, 205а 172-234, 234а, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, 302, 288, 294, 259, 259а, 251, 541, 242, 244, Медная, 63, Нефритовая, 8, 10, 35, Никелевая, 53, Платиновая, 7, 9, 2, 15, 23, 10, 14, 18, 29, Североосетинская, 1, 3, 4, 6, 8, Сборочная, 2-52, Стальная, 34, Талалихина, 1-47, 1б, 2-32, Титановая, 25, 5, 11а, 52, Чекистов, 2-134, 2а, 2б, 2в, 2г, 62б, 62в, 62г, 75-233, 62ж, 64а, 120а, пер. Алюминиевский, 13, пер. Берилловый, 1, 4, пер. Медный, 18, пер. Платиновый, пер. Стальной, 59.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дома на улице Титова, №3, 5 и 7. С 9.00 до 13.00 света не будет на улицах: Волочаевская, 1, 3, 3а, 5-23, 25а, 25-31, 33/1, 39, 2-24, 24а, 26-48, 2-я пер. 2-й Волочаеский, 5, 6, 6а, 8, 10, пер. Волочаевский, 3-9, пер. Транспортный, 18, 22, 45, 47, 47а, 49.

В Центральном районе Волгограда во вторник среди коммунальных страдальцев окажутся жители улиц по адресам: Землянского, 1, 3, 5, 7, пр. Ленина, 51, 51а, Ангарская, 8-22, Продольная, 1-3, 2а, 4, Сальская, 5, 7, 7а, 9-15, 2-14, 14а, Печерская, 132. Электричество вырубят с 9.00 до 17.00.

В Дзержинском районе Волгограда отключения электричества 12 сентября 2023 с 9.00 до 17.00 затронут дома на улице Землячки, 17г и 19г.

В Ворошиловском районе локальный блэкаут также с 9 до 17 часов объявили 12 сентября на улицах: Академическая, 1, 1а, 2-6, 16, 18, 20, Астраханская, 1, 5, 11, 13, 2-10, Запрудная, 3, 4, 5, 7а, 7б, 11-15, 15а, 2, Институтская, 1, 3, 2, 4, 4а, 8, Калмыцкая, 1, 5, 7, 11, 2-8, Курская, 1, 3, Московская, 1-11, 2, 6, 10, Новостроек, 3-9, 2, 4, 8, 13, 15, Окружная, 1, 3, Одесская, 1-9, 2-10, Песчаная, 15, Производственная, 7. На полдня с 9.00 до 12.00 вырубят электричество на улицах: Ивановского, 1-13, 2-20, Пинская, 3а, 3- 7, 27, Рогачевская, 11-23, 6, 8, Чистяковскаяд.3, 13, 8, 10.

В Советском районе Волгограда 12 сентября 2023 года отключат электричество с 13.00 до 17.00 на улицах: Горьковская, 100-102, 104а, 111, 112, 113а, 113б, 113в, 114а, 114-116, 118, Докторская, 105-113, 109а, 104-118, 112а, Землемерная, 103-113, 100-114, Крепильная, 103-147, 115а, 129б, 130-134, Крупской, 125, 117, Кондукторская, 101, 103, 102-116, Лебедева-Кумача, 100-108, 103-107, Лесозащитная, 103, 103а, 105, 110, 117, 109, Монтерская, 124-132, 103-109, 106-108, 142-154, 144а, 148а, 150, 160-174, 174а, Некрасова, 103-113, 110, 116, 118, 135а, Палехская, 100-128, 116а, 120а, 101-137, 127а, 131а, Плотницкая, 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 104а, 105, 108, 108а, 109, 110, Старательская, 106-114, Сталеварная, 103-111, 102-116, 102а, Савёловская, 111, 102, 102а, 102б, 121, 121а, 123а, 123, Симеизская, 102, 104-108, 114а, 114, 115, 116а, 118, 119, 121, Сторожевая, 103, 105, 106, 106б, 106д, 108, Учительская, 101-113, 100-112, Шахтерская, 102, 109, Шахтинская, 115-143, 119б, 123а, 141а, 112-136, 112б, 130а, 146, Шоферская, 98-112, 99-113, пер. Старый, 138-146.

В Советском районе без света придется провести с 9 до 17 часов жителям улиц: Ващенко, 23а, Дворжака, 2-20, 3-21, Д. Джабаева, 1-21, 5а, 18, 27-65, 44/16, 25а, 44/8а, 44/10, 44/11, 44/3, 44/24-44/29, 44/317, 44/327, 28/42, 28/44, 441, 44/9, 44/9а, 44/47, 44/94, 44/324, 44/435, 44/471, 44/4314а, 44/4327, 44/4328, 44/4351, 44/4391, 44/4391, 44/42231, 44/42232, 21/103, Дубинина, 11-27, 2-20, 33-57, 28-48, Генерала Гурьева, 1-5, 11а, 20-30, Габышева, 49, 51, 89-119, 76-124, 84а, 84б, Зевина, 124, 126, Кошута, 2-24, 3-9, 5б, 5в, 7а, 7б, 9а, 9б, Коганова, 58-70, 53а, 55-69, 48а, 48б, 96-126, 96а, 96б, 121-127, Полухина, 50, 52, 58, 123, 120, Павленко, 2-40, 1-41, Пчелина, 3-27, 2-28, 31-59, 32-60, Савицкого, 25, Райниса Яниса, 2-22, 1-21, 11а, Фучика, 4-22, 2а, 1-21.

В Кировском районе 12 сентября 2023 с 9.00 до 17.00 электричество отключат на улицах: Писемского, 76, 84, Шумилова, 75, пер. Краснодонский, 1, пер. Успенского, 14. Красноармейский район среди счастливчиков. Свет вырубят с 9.00 до 16.00 лишь в одном доме по адресу: улица Петропавловская, 87а.