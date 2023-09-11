Бывшего сотрудника ГИБДД осудили за 35 млн рублей взяток с маршрутчиков

Гаишник много лет брал взятки с маршрутчиков. Фото: Мила СТРИЖ

Центральный райсуд Волгограда вынес приговор бывшему полицейскому за взяточничество и мошенничество. Экс-сотрудника технадзора ГИБДД по Волгограду признали виновным в получении от маршрутчиков более 35 миллионов рублей. Виталия Пшеничного приговорили к 8 годам 1 месяцу колонии строгого режима и лишили звания капитана полиции, сообщили сайту volgograd.kp.ru прокуратуре Волгоградской области.

- Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 4 года, - рассказали в ведомстве.

Как установил суд, взятки инспектору технадзора давал ИП, маршрутки которого много лет осуществляли регулярные пассажирские перевозки с грубейшими нарушениями. За 2017 – 2019 годы за не привлечение к ответственности гаишник получил от него более 22 миллионов рублей. Еще 650 тысяч - от водителей маршрута, у которых аннулировали свидетельства. Даже уволившись со службы, в 2019 – 2020 годах, экс - инспектор получил около 13 миллионов рублей взяток, обещая передать их бывшим коллегам. Вышли на него сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Свою вину фигурант громкого уголовного дела не признал. Прокуратура просила для него 10 лет тюрьмы со штрафом на 22,5 миллиона рублей. Наказание оказалось мягче.

- Кроме того, судом снят арест на имущество фигуранта уголовного дела стоимостью более 10,5 миллиона рублей, - добавили в прокуратуре.

Пока гаишник остается под стражей. Прокуратура собирается обжаловать приговор.