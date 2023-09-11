«Выпил изрядно, очнулся в полиции»: под Волгоградом буйный мужчина разгромил 19 машин

У 19 машин побиты стекла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пьяный дебошир после веселья в клубе разгромил 19 автомобилей – камнями побил стекла, поцарапал кузова. Что и почему, не помнит. В себя 42-летний мужчина пришел уже в полиции. Курьезный случай произошел ночью 10 сентября 2023 на улице Спортивной в городе Камышине Волгоградской области. Буяна задержали, полиция проводит проверку, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- Вечером выпил изрядно много алкоголя. Отдыхал в клубе «Мираж». Когда сильно напился, был в неадекватном состоянии. Очнулся уже, когда задержал меня полицейский патруль, - рассказывает на допросе устроивший дебош мужчина.

Поцарапана краска на капотах и кузове. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сам он совсем не помнит того, как камнями громил машины, припаркованные у жилого дома и когда столько успел натворить. В полицию с заявлениями обратились 19 автовладельцев. На оперативном видео видно, что у машин побиты окна, глубокие царапины на капотах, вмятины на кузовах. Хорошо еще, что жильцы дома заметили дебошира в процессе. Иначе повреждений было бы больше.