В Волгограде проходит фестиваль колокольного звона

Соревнования лучших звонарей проходит в Александровском саду
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Сегодня, 10 сентября, в рамках празднования 434-летнего юбилея и в преддверии Дня памяти Святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде проходит III Фестиваль колокольного звона «Александровский звон». В нем принимают участие более 30 лучших звонарей России, сообщает пресс-служба Волгоградской епархии.
Соревнуются звонари со всей страны
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Александровском саду звонари из Волгоградского региона, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Великого Новгорода, Твери и Сибири соревнуются в мастерстве на глазах тысяч волгоградцев. Благодаря прямой трансляции зрители смогут увидеть выступления на большом экране.
Фестиваль проходит в преддверии Дня памяти Александра Невского
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Звонарм соревнуются на злах тысяч волгоградцев
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ранее, в 12.00 в рамках фестиваля в Волгоградской консерватории прошел круглый стол по вопросам возрождения и развития мастерства колокольного звона в России.
Соревнования звонарей разбавляют волгоградские музыкальные коллективы
Фото: Геннадий БИСЕНОВ