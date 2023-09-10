В Волгограде проходит фестиваль колокольного звона

Соревнования лучших звонарей проходит в Александровском саду Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 10 сентября, в рамках празднования 434-летнего юбилея и в преддверии Дня памяти Святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде проходит III Фестиваль колокольного звона «Александровский звон». В нем принимают участие более 30 лучших звонарей России, сообщает пресс-служба Волгоградской епархии.

Соревнуются звонари со всей страны Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Александровском саду звонари из Волгоградского региона, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Великого Новгорода, Твери и Сибири соревнуются в мастерстве на глазах тысяч волгоградцев. Благодаря прямой трансляции зрители смогут увидеть выступления на большом экране.

Фестиваль проходит в преддверии Дня памяти Александра Невского Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Звонарм соревнуются на злах тысяч волгоградцев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ранее, в 12.00 в рамках фестиваля в Волгоградской консерватории прошел круглый стол по вопросам возрождения и развития мастерства колокольного звона в России.