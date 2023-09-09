Набережную до моста и сквер на 7-й Гвардейской благоустроят в Волгограде

Пока необустроенные участки набережной сделают в едином стиле. Фото: АВО

В субботний день, 9 сентября, пока Волгоград отмечал 434-й день рождения, губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко прогулялись по центру города-героя, устроив совещание. Пройдясь по улицам Чуйкова и 7-й Гвардейской, и спустившись на набережную, глава региона обозначил планы развития этих общественных пространств. Улица Чуйкова от Ковентри до памятника Рокоссовскому, сквер на 7-й Гвардейской, а также участок Центральной набережной до моста через Волгу должны превратиться в единую комфортную и современную пешеходную зону.

- Проекты станут очередным этапом комплексного развития набережной Волгограда и формирования единого современного пространства, объединяющего Ворошиловский и Центральный районы, - сообщили в администрации региона.

Жухлую траву сменят зеленый газон и деревья. Фото: АВО

На сегодня в Волгограде уже сформировали так называемое пешеходное кольцо, которое объединило обновленный бульвар на Рабоче-Крестьянской, пойму и склоны реки Царицы, верхнюю террасу Центральной набережной и участки нижней террасы у «Гасителя», амфитеатра и стадиона «Волгоград Арена». Продолжает пешеходный маршрут ЦПКиО, далее парк у Мамаева кургана. Наверх от Волги горожан и туристов ждут бульвар на Первой продольной, Александровский сад, новый сквер Строителей на месте Сурского, а также Горсад, который преображается уже который год.

НАБЕРЕЖНАЯ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

Верхнюю террасу набережной тоже делают несколько лет. Пока обновили два участка от поймы Царицы до улицы Ковентри. На третьем этапе благоустройство доведут до музея-панорамы «Сталинградская битва». Четвертой станет зона от музея до улицы 7-й Гвардейской. На пятом этапе обновленная набережная продлится от 7-й Гвардейской до моста через Волгу. Причем навести красоту хотят не только на верхней, но и на нижней террасе.

Сейчас в Волгограде проектируют третий этап реконструкции Центральной набережной, документация должна быть готова в 2024 году. Хотя музей-панорама «Сталинградская битва» и находится в федеральном подчинении, территорию вокруг одной из главных достопримечательностей города-героя тоже не обойдет вниманием. Всю прогулочную зону планируют сделать в едином стиле, что не было впечатления «кто в лес, кто по дрова». Обратил внимание во время прогулки по пока необустроенным местам и на заброшенный и недоделанный пешеходный мостик, идущий по склону вдоль музея.

Заброшенный мостик приведут в порядок. Фото: АВО

НА 7-Й ГВАРДЕЙСКОЙ БУДЕТ ПАРК «МЫ ВМЕСТЕ»

В едином стиле с остальными прогулочными зонами сделают и парковое пространство на улице 7-й Гвардейской. Зона отдыха протянется от проспекта Ленина до путепровода на улице Хиросимы. Парк назовут «Мы вместе» и посвятят новым регионам, которые вошли в состав Российской Федерации. Концепцию развития для этого места уже готовят молодые архитекторы волгоградского центра «ВЯЗ».

Что касается части набережной между 7-й Гвардейской и ЦПКиО, то здесь для начала требуется хорошая генеральная уборка. С этого власти решили и начать. После специалисты подумают, как привести в порядок и этот участок.

- На развитие этой территории надо смотреть комплексно. Необходимо благоустройство нижней террасы набережной: продумать, что мы можем разместить на территории от бронекатера до моста, предусмотреть пешеходные связи с верхней террасой, - отметил губернатор. - Понимаем, что такие работы идут во всех муниципальных образованиях - мы не снижаем финансирование. Но мы должны сформировать эталон в подходах - и где его формировать, как не в центре города? Здесь все пронизано историей. Наша задача - не испортить, а сделать территорию комфортной, которая устраивала бы всех.

Конечно, до момента, когда Волгоград обзаведется многокилометровой прогулочной набережной, которая будет притягивать туристов и местных жителей, пройдет еще не один год. Но и на месте амфитеатра, где сейчас отмечают все праздники, еще недавно был пустырь.