Цифровой ликбез: «Ростелеком» в Волгограде провел интерактивные занятия по кибербезопасности для школьников

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Более 100 школьников от 10 до 12 лет стали участниками интерактивных уроков. Эксперты компании рассказали учащимся о правилах безопасного поведения в интернете, уделив особое внимание пользованию социальными сетями. Вместе с лектором слушатели построили дорожную карту действий, которые необходимо предпринять при возможном возникновении виртуальных угроз.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Как защитить свой аккаунт в соцсети, создать надежный пароль, как быстро и эффективно реагировать на угрозы, как не стать жертвой фишинга — из этих и других ситуаций ребята искали выход вовремя лекций, часть которых проходила в игровой форме. Для правильного решения кванторианцам понадобилась знание вопросов кибергигиены, логика и широкий кругозор. Все участники получили от «Ростелекома» памятные медали и подарки.

«Тема безопасного поведения в сети стала лейтмотивом на занятиях, проводимых нашей компанией для детей разных возрастов. Сегодняшние школьники, в основном, уже уверенные пользователи интернета, поэтому мы напоминаем им о правилах безопасности, рассказываем о новых угрозах в сети, предлагаем пути противодействия. Наши сотрудники специально разработали методику проведения тематических интерактивных занятий для того, чтобы ребята с интересом изучали тему кибербезопасности в сети и могли показать свои знания и умения на практике», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

В рамках интерактивных занятий учащиеся проходили тест от образовательной платформы «Ростелеком Лицей», который включал вопросы по базовым школьным предметам. Участники, ответившие правильно на большее количество вопросов, получили от национального провайдера подарок — месячную подписку на образовательный цифровой сервис.

«Проекты наших учащихся связаны с работой в интернете, поэтому преподаватели всех направлений “Кванториума” уделяют большое внимание теме цифровой безопасности. Мы благодарны нашему партнеру "Ростелекому" за постоянную помощь в обучении основам кибербезопасности, знания которых повысят уверенность ребят при работе в сети», — отметила Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «КванториумПолитех».

«Ростелеком» в течение шести лет принимает участие в работе детского технопарка «Кванториум Политех», выступает цифровым партнером и соорганизатором различных образовательных мероприятий.

Подробную информацию о социальной политике «Ростелекома» можно получить на официальном сайте.

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