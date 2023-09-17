Спешил на свадьбу: в Волгограде лихач без прав на «Мерседесе» устроил дрифт на оживленной дороге

парень без водительских прав устроил дрифт на оживленном перекрестке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала 23-летнего молодого человека, устроившего дрифт на пересечении Рабоче-Крестьянской и Калинина 15 сентября. В тот день лихач за рулем «Мерседеса» нагло вылетел на перекресток и начал «крутиться» на иномарке, мешая остальным проехать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, это попало на камеры наружного видеонаблюдения.

Примерно в 12.30 часов серебристая машина без регистрационных знаков приостановилась на светофоре, пропуская часть пешеходов. Нетерпеливый лихач даже не смог дождаться разрешающего сигнала и поехал прямо в толпу. Благо, никто не пострадал. Затем, нарушая ПДД, подрезал несколько автомобилистов и, заняв «удобное» место в центре перекрестка устроил дрифт. Остановить неадекватного водителя никто не мог. Остальным участникам дорожного движения пришлось ждать, когда волгоградец освободит проезжую часть.

- Своими действиями нарушитель создал опасность для других участников дорожного движения, - отметили в полиции региона.

Тогда лихачу удалось уехать, он надеялся, что не понесет наказания, однако стражи порядка установили личность водителя, у которого, к слову, не было прав.

- Зачем пересек? Спешил? Спешил на свадьбу, - прокомментировал дознаватель на допросе показания задержанного.

В отношении мужчины оставили административный протокол.

- Суд, рассмотрев материалы, назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. В настоящее время правонарушитель находится в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, - добавили в региональном главке МВД.

Кстати, дрифтер призвал автомобилистов «не нарушать закон, потому что рано или поздно придется отвечать за свои поступки и действия