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Происшествия17 сентября 2023 8:50

Спешил на свадьбу: в Волгограде лихач без прав на «Мерседесе» устроил дрифт на оживленной дороге

Полиция Волгограда арестовала на 10 суток дерзкого дрифтера
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
парень без водительских прав устроил дрифт на оживленном перекрестке.

парень без водительских прав устроил дрифт на оживленном перекрестке.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала 23-летнего молодого человека, устроившего дрифт на пересечении Рабоче-Крестьянской и Калинина 15 сентября. В тот день лихач за рулем «Мерседеса» нагло вылетел на перекресток и начал «крутиться» на иномарке, мешая остальным проехать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, это попало на камеры наружного видеонаблюдения.

Примерно в 12.30 часов серебристая машина без регистрационных знаков приостановилась на светофоре, пропуская часть пешеходов. Нетерпеливый лихач даже не смог дождаться разрешающего сигнала и поехал прямо в толпу. Благо, никто не пострадал. Затем, нарушая ПДД, подрезал несколько автомобилистов и, заняв «удобное» место в центре перекрестка устроил дрифт. Остановить неадекватного водителя никто не мог. Остальным участникам дорожного движения пришлось ждать, когда волгоградец освободит проезжую часть.

- Своими действиями нарушитель создал опасность для других участников дорожного движения, - отметили в полиции региона.

Тогда лихачу удалось уехать, он надеялся, что не понесет наказания, однако стражи порядка установили личность водителя, у которого, к слову, не было прав.

- Зачем пересек? Спешил? Спешил на свадьбу, - прокомментировал дознаватель на допросе показания задержанного.

В отношении мужчины оставили административный протокол.

- Суд, рассмотрев материалы, назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. В настоящее время правонарушитель находится в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, - добавили в региональном главке МВД.

Кстати, дрифтер призвал автомобилистов «не нарушать закон, потому что рано или поздно придется отвечать за свои поступки и действия

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