Депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил оценивать работу чиновников на Госуслугах

Уже в этом году жители Волгограда смогут увольнять неэффективных чиновников прямо через портал «Госуслуги». Такой законопроект внёс в Государственную думу депутат, лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Нужно, чтобы люди могли прямо на Госуслугах оценивать работу местных чиновников, если те занимают невыборные должности. Без обратной связи они часто «бронзовеют», а на жалобы людей начинают отвечать отписками. Такую оценку мы предлагаем выставлять раз в год, по 10-балльной шкале. И если чиновник два раза подряд получит меньше 5 баллов, его отправят в отставку».– пояснил Алексей Нечаев.

Законопроект предусматривает ежегодную оценку руководителей органов публичной власти на невыборных должностях (глав управ, районов) с использованием портала «Госуслуги» при тайном голосовании. Оценка эффективности может проводиться как региональном уровне в отношении руководителей профильных департаментов, так и на уровне городов и районов для руководителей муниципальных органов публичной власти. Оценку предлагается проводить в Единый день голосования.

Эффективность чиновников в некоторых регионах падает именно потому, что нет никакой системы обратной связи, а люди не могут влиять на решения, от которых напрямую зависит их качество жизни.

«Пока в российских городах отменяют прямые выборы мэров, мы продвигаем идею электронной демократии и предлагаем выносить все важные местные вопросы на интернет-голосования на районном и городском уровне. Люди давно к этому готовы», – добавил Нечаев.