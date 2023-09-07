ВолГУ и ЕвроХим-ВолгаКалий налаживают сотрудничество

Фото: Ирина СИМОНОВА

Это предприятие развивает мощности Гремячинского горно-обогатительного комбината по производству хлорида калия - ценного минерального удобрения, необходимого для развития сельскохозяйственных культур.

Исполнительный директор Евгений Сахаров и директора профильных подразделений ЕвроХим-ВолгаКалия встретились с руководителями ВолГУ, чтобы обсудить перспективы и возможности сотрудничества крупнейшего предприятия и одного из самых авторитетных вузов региона.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В ходе встречи ректор ВолГУ Алла Калинина рассказала о стратегических направлениях деятельности университета, специфике работы институтов и Университетского колледжа ВолГУ. Стороны обсудили условия дальнейшего взаимодействия.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Я считаю, что мы должны не просто качественно подготовить выпускников, но и обеспечить им места трудоустройства. В ВолГУ функционирует Центр карьеры, где оказывается содействие в трудоустройстве. На данный момент у ВолГУ заключен ряд договоров о сотрудничестве с ведущими предприятиями региона и страны. В вузе мы нацелены на то, чтобы профиль компетенций наших выпускников формировался на основе запросов работодателей и наших партнеров. Мы рады усилению сотрудничества с компанией ЕвроХим», — отметила ректор ВолГУ Алла Калинина. Представители компании побывали на экскурсии по университету. Они посетили Инжиниринговый центр ВолГУ и региональный центр дополнительного образования. Высокую оценку перспектив сотрудничества вуза и предприятия дал исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров:

Фото: Ирина СИМОНОВА

- Наше предприятие построено по самым высоким стандартам, в производственном цикле комбината применяются современные технологии и оборудование. Поэтому компания нуждается в высококлассных специалистах, готовых не только работать, но и повышать уровень профессионального мастерства в соответствии с требованиями времени, непрестанно осваивать новые знания и технологии. Уверен, что сотрудничество ЕвроХИм-ВолгаКалия и ВолГУ поможет предприятию и вузу выйти на новые рубежи деятельности и положительно скажется на развитии профессионального образования в регионе.