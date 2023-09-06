Игорь Артамонов: Больше 20 миллиардов рублей наш регион получит в следующем году из федерального бюджета

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкая область получит больше 20 млрд рублей из федерального бюджета в 2024 году. Об этом сегодня рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

Как подчеркнул руководитель области, федеральные средства будут направлены на реализацию важных социальных проектов.

«Это позволит нам достроить школы в Липецке и Лебедяни, возвести поликлиники и ФАПы, отремонтировать дороги, в том числе в сельской местности», – сообщил губернатор. Он отметил, что это лишь часть первоочередных статей областного бюджета, который сейчас формируется на будущий год. Он сохранит социальную направленность.

Губернатор добавил, что планируется повышение зарплат бюджетников, индексация социальных пособий, выделение большего объёма средств на меры социальной поддержки населения.