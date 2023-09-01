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Политика1 сентября 2023 6:00

По данным опросов в гордуму Волгограда пройдут пять партий

На следующей неделе жители Волгограда будут выбирать обновлённый состав городской Думы
Ирина СИМОНОВА

Социологический опрос показывает, что выборы вызывают серьёзный интерес. На них планируют прийти 52% избирателей. Ещё 8% пока не решили, дойдут ли они до участков или нет.

Главной интригой остаётся то, какие партии пройдут в Волгоградскую городскую Думу. Исследование показало, что первое место ожидаемо занимает «Единая Россия» с рейтингом 41,7%. Далее идут ЛДПР и КПРФ, у них 15% и 10,8% соответственно. Далее идёт партия «Новые люди», за которую готовы отдать голоса 5,8% жителей Волгограда. Среди тех, кто точно пойдёт на выборы, процент поддержки «Новых людей» ещё выше – 7,4%. «Справедливая Россия» набирает 5,5%.

Впрочем, всё ещё может измениться, ведь до конца предвыборной гонки целая неделя. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей. Тем более что значительная часть жителей Волгограда (10,2%) пока не определилась, какую партию хочет поддержать.

«Мы продолжаем работу и в Волгограде, и в других городах и сёлах региона. Регулярно общаемся с жителями, собираем проблемы, вместе ищем пути их решения. Продолжим эту работу и после выборов вне зависимости от их результатов. Вместе с тем депутатские полномочия серьёзно расширяют круг возможностей», – подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Волгоградской области Артём Тихонов.

Выборы в Волгоградскую городскую Думу пройдут с 8 по 10 сентября.

(Опрос проведен с 31 августа по 1 сентября 2023 года в Волгограде (Волгоградская область) исследовательской группой Russian Field. Опрошено 600 респондентов методом уличного опроса. Погрешность не превышает 4,0%. Формулировка вопросов: «В сентябре этого года состоятся выборы в Волгоградскую городскую Думу. Скажите, пожалуйста, вы пойдете или не пойдете на эти выборы?», «Если бы выборы Волгоградскую городскую Думу проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали?» Заказчик опроса: АНО «Форум», проведение опроса оплачено АНО «Форум»)

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