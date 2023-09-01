По данным опросов в гордуму Волгограда пройдут пять партий

Социологический опрос показывает, что выборы вызывают серьёзный интерес. На них планируют прийти 52% избирателей. Ещё 8% пока не решили, дойдут ли они до участков или нет.

Главной интригой остаётся то, какие партии пройдут в Волгоградскую городскую Думу. Исследование показало, что первое место ожидаемо занимает «Единая Россия» с рейтингом 41,7%. Далее идут ЛДПР и КПРФ, у них 15% и 10,8% соответственно. Далее идёт партия «Новые люди», за которую готовы отдать голоса 5,8% жителей Волгограда. Среди тех, кто точно пойдёт на выборы, процент поддержки «Новых людей» ещё выше – 7,4%. «Справедливая Россия» набирает 5,5%.

Впрочем, всё ещё может измениться, ведь до конца предвыборной гонки целая неделя. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей. Тем более что значительная часть жителей Волгограда (10,2%) пока не определилась, какую партию хочет поддержать.

«Мы продолжаем работу и в Волгограде, и в других городах и сёлах региона. Регулярно общаемся с жителями, собираем проблемы, вместе ищем пути их решения. Продолжим эту работу и после выборов вне зависимости от их результатов. Вместе с тем депутатские полномочия серьёзно расширяют круг возможностей», – подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Волгоградской области Артём Тихонов.

Выборы в Волгоградскую городскую Думу пройдут с 8 по 10 сентября.

(Опрос проведен с 31 августа по 1 сентября 2023 года в Волгограде (Волгоградская область) исследовательской группой Russian Field. Опрошено 600 респондентов методом уличного опроса. Погрешность не превышает 4,0%. Формулировка вопросов: «В сентябре этого года состоятся выборы в Волгоградскую городскую Думу. Скажите, пожалуйста, вы пойдете или не пойдете на эти выборы?», «Если бы выборы Волгоградскую городскую Думу проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали?» Заказчик опроса: АНО «Форум», проведение опроса оплачено АНО «Форум»)