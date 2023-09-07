Губернатор Волгоградской области подтвердил падение БПЛА. Фото: АВО.

7 сентября в Волгоградской области упал беспилотник. ЧП произошло в Городищенском районе. Информацию об этом подтвердил губернатор Андрей Бочаров.

- На территории Волгоградской области силами министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет, - сообщил губернатор региона.

Отметим, это первый случай атаки украинского беспилотника в Волгоградской области.

Прошлой ночью происшествия с БПЛА зафиксировали в нескольких российских регионах. Из-за падения беспилотника в подмосковном Раменском были выбиты окна в 5 квартирах многоэтажки, были разбиты 4 машины. В Ростове-на-Дону ПВО обезвредили 2 летательных аппарата, один упал за городом, второй – в центре Ростова. Были повреждены фасады трех зданий и несколько машин. Ростовские власти ввели режим ЧС. Еще один украинский беспилотник был сбит над Брянском. Все случаи атаки БПЛА в российских регионах 7 сентября обошлись без пострадавших.