Игорь Артамонов: Проект «Патронаж» позволит нам работать проактивно в интересах жителей

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принимает участие в V Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве. Сегодня состоялось пленарное заседание, оно прошло под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с участием полномочного представителя Президента России Игоря Щёголева.

Игорь Артамонов рассказал о работе по модернизации социальной сферы региона и о развитии системы «Патронаж». Он подчеркнул, что были проанализированы и перенастроены все процессы. Результатом стала полная модернизация центров занятости и универсализация специалистов социальной службы. Кроме того, сокращены сроки назначения выплат с 30 до 5 дней, внедрена интеллектуальная система управления, что позволило оптимизировать внутренний процесс назначения выплат (ошибки снизились с 20% до 2%, производительность выросла с 20% до 93%), в МФЦ количество услуг выросло со 150 до более 500.

Губернатор сделал акцент на системе «Патронаж», которую регион разработал для взаимодействия с семьями мобилизованных. Сейчас к системе подключены семьи всех участников СВО из Липецкой области, ей уже пользуются беременные женщины, многодетные семьи и люди старшего поколения. У каждого есть свой соцкуратор, который постоянно на связи и помогает решить проблему здесь и сейчас.

«Считаю, что проект нужно расширять, чтобы люди не искали инстанции, куда пойти с проблемой, а могли напрямую обратиться к своему куратору и получить помощь. Более того, это позволит нам работать проактивно в интересах жителей», – прокомментировал Игорь Артамонов.