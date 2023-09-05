МВД опубликовало видео драки грабителей и покупателей в магазине в Волжском

Драка произошла прямо за прилавком. Фото: кадр из видео ГУ МВД по Волгоградской области

В городе Волжском Волгоградской области посетители небольшого продовольственного магазина смогли защитить продавщицу и все имущество от грабежа. Бесстрашные волжане с кулаками набросились на грабителя, и он оставил все попытки опустошить кассу. Кадры потасовки и неудавшейся кражи попали на камеры видеонаблюдения, которые предоставило ГУ МВД по Волгоградской области.

На видео заметно, что неизвестный ворвался за прилавок и пытается притеснять единственную продавщицу, а затем лезет за деньгами в кассу. На помощь женщине бросились два бесстрашных волжанина. Одного преступник отправил в нокаут единственным ударом, а вот со вторым спасителем он справиться смог не сразу. За прилавком завязалась драка, в которой принимали участие трое мужчин.

Как сообщила сотрудникам полиции продавщица, неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения. Он начал толкать женщину, угрожая ей расправой, и пытался похитить деньги. Однако после драки и звонка полиции, злоумышленник скрылся.

Сотрудникам полиции не составило труда найти и задержать подозреваемого, которым оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.