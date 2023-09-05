Эксперты отметили, что банки запускают ипотеку без отчета об оценке

Проект позволяет клиентам ускорить срок выхода на сделку и сэкономить до 5 тысяч рублей.

Благодаря запуску нового процесса оценки объектов вторичной недвижимости, появилась возможность значительно сократить время выхода на сделку. Проект позволяет самостоятельно оценить стоимость вторичной недвижимости за несколько минут. В результате клиентам больше не нужно тратить время на поиск специализированной компании, подготовку необходимой документации и деньги на оплату услуг оценщика.

«. Отказ от отчётов об оценке объектов жилой недвижимости не только делает оформление ипотечного кредита более комфортным, но также снижает трудозатраты специалистов банка, выводит автоматизацию на новый уровень и не приводит к возникновению новых рисков, поскольку получаемый результат реализован на четко выверенных алгоритмах», - прокомментировал Максим Кондратенко, член правления ВТБ.

«Сегодня скорость сделок особенно важна для клиентов, так как многие из них стремятся оформить ипотеку на «старых» условиях. За счет нашего нового проекта ускоряются сроки выхода на сделку со «вторичкой» и экономим клиентам до 5 тысяч рублей», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Сегодня оформить ипотеку без отчета об оценке клиенты могут при покупке готовых квартир и апартаментов уже несколько банков.