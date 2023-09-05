Интернет в каждый дом: в 2023 году «Ростелеком» охватил оптической инфраструктурой более 10 тысяч домохозяйств Волгоградской области

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Национальный провайдер в рамках собственной инвестиционной программы спроектировал и развернул оптическую сеть по технологии GPON («оптика в дом») в 16 поселениях 11 муниципальных районов области, а также на территории частного сектора в Волгограде. Технические специалисты проложили более 180 километров волоконно-оптического кабеля и обеспечили возможность индивидуального подключения для каждого домовладения. Цифровые возможности появились в городах Суровикино, Михайловка, Котово, поселках Гришин, Чернышки, Пятиморск, Тир, Степной, Газоразведки, Котлубань, Сакко и Ванцетти, селах Лог, Маляевка, а также хуторах Обливский и Петровский.

«"Ростелеком" последовательно реализует проект по строительству оптической инфраструктуры в Волгоградской области. Мы применяем технологию GPON, которая имеет существенные технико-экономические преимущества и, что очень важно, обеспечивает качественную и стабильную связь. Гарантированный надежный доступ в сеть повышает уровень жизни сельчан и дает импульс к развитию бизнеса в регионе», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Доступ в интернет по технологии GPON гарантирует надежность связи и скорость подключения до 1 Гбит/с. Применение волоконно-оптического кабеля позволяет увеличивать без потери качества пропускную способность канала в зависимости от потребностей клиента. Абоненты компании одновременно могут пользоваться услугой «Интернет в частный дом», виртуальной телефонией, цифровым телевидением, подключить «Умный дом», «Видеонаблюдение», мультимедийную платформу Wink и другие цифровые сервисы «Ростелекома».

«Наша семья активно пользуется интернетом, поэтому его высокая скорость для нас важна. Сегодня подали заявку на подключение "Видеонаблюдения". Специалист "Ростелекома" проконсультировал, какую камеру лучше выбрать, как работать с приложением, какие настройки применить. Хорошо, что позвонить в техническую поддержку можно в любое время суток и даже в выходной. Мы собираемся в путешествие и, конечно, спокойнее, когда будешь владеть ситуацией и знать, что кто-то придет на помощь», — рассказал Иван Прокофьев, абонент компании из Котово.

Облачный сервис «Видеонаблюдение» — цифровой решение «Ростелекома», которое позволяет наблюдать за своим домом из любой точки мира, где есть интернет. Прямая трансляция идет непрерывно, без ограничений по качеству. В приложении можно отрегулировать потребление камерой интернет-трафика, перемотать запись на нужное время, настроить моментальное получение рush-уведомлений о подозрительных событиях в кадре. Компания обеспечивает высокую степень защиты архива, при этом абонент может сам выбрать длительность хранения записей.

На текущий момент оптикой «Ростелекома» в Волгоградской области охвачено более 500 тысяч домохозяйств, протяженность сетевой инфраструктуры составляет более 14 тыс. км.

Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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