Микрорайон «Долина» отметил восьмилетие грандиозным праздником

Фото: Татьяна Мирзоян

Застройщик проекта компания DARS за 8 лет смогла превратить пустырь в город-сад и создать развитую инфраструктуру для жизни.

Масштабное озеленение, строительство новых дорог, большие парковочные пространства, закрытые от автотранспорта дворы, три детских сада и школа, обилие детских и спортивных площадок —любимыq микрорайон для более чем 12 000 семей.

Фото: Татьяна Мирзоян

Планы ещё более масштабны: вместе с ростом жилой застройки появятся новые прогулочные пространства, благоустроенная набережная в Приозёрном квартале, ФОК с бассейном, медицинские центры, еще один детский сад, школа и деловой центр.

В квартале «Лес» будет ещё один парк, который планируется создать на основе естественного лесного массива. Улучшится транспортная доступность, скоро откроется прямой выезд к Университетскому проспекту, а на маршруты общественного транспорта выйдут электробусы, для этого конечные оборудуют зарядными станциями.

Фото: Татьяна Мирзоян

В микрорайоне появятся новые семиэтажные дома, где в каждом подъезде будет грузопассажирский лифт, а значит высокий этаж становится преимуществом.

Приозёрный квартал - это пять высотных монолитных домов высотой в 21 и 22 этажа с самой современной инженерной инфраструктурой. Индивидуальный тепловой пункт для каждого дома, который позволит снизить коммунальные расходы. Скоростные лифты и уникальные видовые квартиры.

Фото: Татьяна Мирзоян

В каждой квартире «Долины-2» двухконтурный котел – отвечающий за отопление и горячее водоснабжение, что позволяет существенно снизить коммунальные платежи и повысить уровень бытового комфорта.

А ещё своя управляющая компания, которая обеспечивает чистоту и порядок в микрорайоне и своевременно решает коммунальные вопросы.

Фото: Татьяна Мирзоян

Концепция «Город в городе» - это значит всё, что нужно для жизни, рядом с домом. Так в Черкасовском парке, излюбленном месте для прогулок состоялся масштабный праздник, который открыли творческие коллективы Советского района. В течении двух часов на новой большой сцене дети и взрослые смогли покорить жителей микрорайона танцевальными и вокальными номерами.

Фото: Татьяна Мирзоян

К 8 годовщине микрорайон получил собственный сценический комплекс, который будет радовать жителей еще большим количеством концертов и мероприятий различной тематики. В день праздника компания DARS приготовила обилие мастер классов и развлечений, фотозоны и игры, магия и научное шоу, мыльные пузыри и прикладное искусство. А еще лимонадный бар, выступление кавер группы, парад, экстрим шоу и многое другое. Финалом празднования дня рождения стал грандиозный фейерверк, который собрал восторженные взгляды зрителей.

Реклама. ООО " Маркет Люкс".

Застройщик ООО "СЗ РЕНТ-СЕРВИС". Проектная декларация — на наш.дом.рф., ОГРН 1137325006477