«Концессии водоснабжения» начали принимать обращения от волгоградцев через сайт

Волгоградцы теперь могут сообщить о проблемах с водой через сайт ресурсоснабжающей компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде «Концессии водоснабжения» запустили новый сервис подачи обращений от жителей. Теперь волгоградцы могут сообщить о проблемах с водой и о технологических нарушениях на трубопроводах через сайт организации. Регистрация для этого не требуется, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании.

- Воспользоваться дополнительным сервисом «Сообщить о технологическом нарушении» теперь можно с главной страницы сайта. Достаточно указать лишь свое имя, причину обращения и точный адрес, где произошло технологическое нарушение. При желании и по возможности каждый заявитель может оставить фото с места события, - отметили в «Концессиях водоснабжения».

Чтобы диспетчеры могли связаться с подавшим заявку, следует указать номер телефона и адрес электронной почты. Сделать обращение через сайт можно как со стационарного компьютера и ноутбука, так и с мобильного телефона. Внедряемые новые формы обратной связи с абонентами – часть нового этапа по наведению порядка в ЖКХ.

По-прежнему сообщить о технологическом нарушении можно по единому номеру Контакт-центра +7 (8442) 606-600.