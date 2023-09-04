В Волгограде на 10-м фестивале уличного кино покажут российские короткометражки

Посмотреть фестивальные фильмы волгоградцы смогут на свежем воздухе Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Волгоград стал одним из тысячи городов России, который примет у себя X Фестиваль уличного кино. Волгоградцы смогут совершенно бесплатно посмотреть 7 фильмов с участием Константина Хабенского, Юрия Быкова, участника «Квартета И» Александра Демидова и многих других. Показ состоится 7 сентября с 19.00 в парке «Комсомольский сад».

Всего в конкурсную программу вошли семь короткометражных лент, которые экспертное жюри отобрало из более чем 900 заявок. В состав профессионального жюри, которое впервые в истории кинофестиваля выбирала лучших из лучших, вошли актёры Александр Петров и Милош Бикович, писатель Александр Цыпкин, режиссёры Дмитрий Дьяченко и Андрей Кравчук, снявший фильм «Викинг» и многие другие деятели кино.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ УЛИЧНОГО КИНО

С 18.00 до 21.00 гостей будет развлекать выездная студия «Зеленка»

В 18.30 начнутся конкурсы для зрителей, а также вручение призов от партнеров кинофестиваля

В 19.00 стартует показ конкурсной программы

Завершится фестиваль голосованием зрителей в 21.00

Также в рамках конкурсной программы зрители увидят последний фильм, в котором снялся оскароносный режиссер Владимир Меньшов - «Обычная свадьба» .