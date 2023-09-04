Один доплыл до берега, второй утонул: в Волгограде в застрявшее посреди реки судно без топлива врезалась баржа

Спасатели ищут тело пропавшего пассажира. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Моторная лодка и баржа столкнулись на Волге в южной части Волгограда 2 сентября. Владелец маломерного судна смог доплыть до берега, а его пассажир утонул. Сейчас спасатели ищут тело погибшего, а сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства трагедии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства.

Столкновение произошло в акватории Волги в Красноармейском районе. «Днепр» застрял посреди реки - закончился бензин. На судне находились два человека. Мужчины надеялись, что баржа сможет обогнуть судно, но это не случилось.

- В результате столкновения маломерное судно перевернулось, а судоводитель и пассажир лодки оказались в воде, после чего один из мужчин самостоятельно доплыл до берега, а пассажир, предположительно, утонул, поскольку его местонахождение до настоящего времени не известно, - уточнили в ведомстве.

Спасатели ищут тело утонувшего мужчины, а следователи выясняют, что привело к трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Напомним, в 2018 году 11 человек погибли в столкновении баржи и катамарана в Волгограде. Катамаран принадлежал экс-чиновнику, а среди гостей были сотрудники правоохранительных органов. В 2019 году при взрыве взрыве баржи в Волжском погибли три работника. А в 2023 году затонувшая в Волгоградской области баржа нанесла вред природе на 35 млн рублей.

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