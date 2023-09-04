Задушил во сне, завернул в одеяло и спрятал в подвале: в Волгограде мужчина убил бросившую его девушку

Мужчина показывает, как убивал любимую. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгограде расследуют жуткое убийство 24-летней девушки. Ее тело, укутанное в одеяло, нашли в подвале многоэтажного дома №7 на улице Лодыгина в Тракторозаводском районе 11 июля этого года. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, задержали 31-летнего бывшего возлюбленного погибшей. Как оказалось, мужчина жестоко расправился над бывшей за то, что она его решила бросить.

Само преступление произошло 24 апреля. Именно в тот роковой день волгоградка сообщила мужчине печальную новость - она его больше не любит. Подозреваемый не стал закатывать скандал и дождался, когда девушка уснет, а затем хладнокровно задушил ее.

- Затем, фигурант спрятал тело погибшей в одеяло, обмотал скотчем и в ночное время спустил его в подвальное помещение, думая, что обнаружено оно не будет, - уточнили в следкоме региона.

Мужчина был уверен, что его никогда не разоблачат, но спустя несколько месяцев это все-таки произошло. Следователям потребовалось время, чтобы установить личность убийцы. Пришлось обойти все квартиры, допросить жильцов. Дома у подозреваемого нашли паспорт погибшей.

Сначала волгоградец утверждал, что не знает, где сожительница, затем опознал ее тело и в конце концов признался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

- В настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. По ходатайству следственного органа в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в следкоме.