Эксперты заметили увеличение переводов в дружественные страны

Изначально наибольшую долю среди них занимали переводы в Таджикистан, однако во второй половине августа лидер по числу транзакций сменился – им стал Узбекистан.

«Число и объем переводов в дружественные страны растет весь прошлый и текущий год. Это связано как с расширением географии переводов, так и с повышением качества и скорости проведения таких транзакций. После подключения 26 банков-получателей, страна сразу вырвалась в лидеры по переводам. Сегодня доступны розничным клиентам переводы за рубеж в 12 стран, до конца года число доступных направлений увеличится в три раза – до 30 стран. Ключевыми направлениями станут Турция и Индия», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.