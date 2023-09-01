«Творить, чтобы жить»: «Ростелеком» в Волгограде поддержал театральный фестиваль инклюзивных коллективов юга России

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

В театральном марафоне приняли участие восемь творческих коллективов из Краснодара, Новороссийска, Астрахани, Волгограда и Светлого Яра.

«"Ростелеком" несколько лет сотрудничает с инклюзивным театром "Теплые Артисты", помогает в реализации социокультурных проектов "Творить, чтобы жить", оказывая всестороннюю поддержку. Мы понимаем важность этой работы, направленной на вовлечение людей с особыми потребностями в творческую деятельность, на поддержку их социальной адаптации. Эти люди своим примером показывают, что творить может каждый. И при этом всем нам они помогают быть человечнее и добрее», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

В этом году театральный марафон «Творить, чтобы жить» проходил с 24 по 27 августа в Волгоградском областном театре кукол и Комсомольском саду. За это время его посетили более тысячи человек. Премьерные постановки показали инклюзивные театр-студия «Лестница» из Краснодара, театр-студия «Город мечты» из Новороссийска, театр «Саботаж» из Астрахани, театр «Пламя» из Волгограда и другие творческие молодежные коллективы. Волгоградский театр «Теплые Артисты» специально для марафона подготовил спектакль с элементами пластики и танцевально-двигательной терапии «Ой, Женя Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина и спектакль по рассказу Михаила Зощенко «Великие путешественники».

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

В течение четырех дней для представителей театральных коллективов работала лаборатория по пластике тела под руководством Ларисы Никитиной, куратора проектов Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой. Итогом обучения стал пластический перформанс, который в последний день марафона увидели более 300 зрителей.

«Ростелеком» организовал в социальной сети ВКонтакте и на сайте театра «Теплые артисты» онлайн-трансляцию прямого эфира событий финального дня фестиваля, чтобы как можно больше людей смогли увидеть достижения особенных артистов.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«Фестиваль инклюзивных театров стимулирует развитие творческого потенциала, помогает участникам приобрести опыт общения и сформировать позитивную жизненную позицию. В театре "Теплые артисты» регулярно занимаются несколько десятков ребят разного возраста. Благодаря нашему постоянному партнеру "Ростелекому" мы смогли расширить границы проекта, показать волгоградцам наши успехи и вовлечь в творческую среду новых людей, для которых жизнь стала ярче и перспективнее. Такие проекты способствуют взаимодействию, развитию коммуникаций, а значит и улучшению качества жизни особенной молодежи», — сказала Юлия Фоторная, руководитель инклюзивного театра «Теплые Артисты».

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

В 2021-2022 годах «Ростелеком» совместно с инклюзивным театром «Теплые Артисты» в рамках проекта «Творить, чтобы жить» уже реализовал инициативы по дополнительному образованию и социализации подростков с особенностями здоровья и развития. Ежегодно, в течение девяти месяцев юные артисты посещали творческие мастерские, мастер-классы, экскурсии, тренинги. По итогам обучения ребята готовили премьерные спектакли, с которыми выступали перед зрителями Волгограда и области.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«Фестиваль инклюзивных театров стал одним из успешных творческих проектов в социокультурной сфере Волгоградской области. Мы видим, как расширяются границы вовлечения людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь. Поддержка партнеров марафона позволила в этом году пригласить к участию творческие команды из других регионов. Работы юных артистов нашли отклик в сердцах многих зрителей», — подчеркнул Станислав Малых, председатель комитета культуры Волгоградской области.

Подробную информацию о социальной политике «Ростелекома» можно на официальном сайте компании.

Реклама. ПАО "Ростелеком".