Новые люди против повышения призывного возраста

За полгода депутаты приняли больше 500 законов – но стало ли от этого лучше жителям области? Вопрос сложный. Мы собрали пять громких тем, по которым мнения депутатов разделились – и расскажем вам, какие споры шли на трибуне и в коридорах российского парламента весной и летом.

Повышение призывного возраста

Сначала в Госдуме предложили сдвинуть призывной возраст, чтобы в армии служили не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30. Потом внесли поправки: нижнюю планку оставили прежней, а верхнюю подняли на три года. Несмотря на это, большинство депутатов «ЕР» и КПРФ поддержали закон в таком виде. Фракция ЛДПР не голосовала, а «Справедливая Россия» воздержалась. Единственными, кто проголосовал против, стали Новые люди.

Школьная форма: за и против

За обязательную школьную форму выступают депутаты всех фракций Госдумы, кроме Новых людей. Там предлагают перед введением формы посоветоваться с родителями школьников. Депутат партии «Новые люди» Александр Дёмин обратился в Министерство просвещения, чтобы вопрос об обязательной школьной форме решали родительские советы. И всегда могли отменить обязательную форму, если не всем она по карману. Также партией предложено ввести налоговый вычет на школьную форму и письменные принадлежности, чтобы разгрузить родителей перед 1 сентября.

Фото: Ирина СИМОНОВА

А лидер партии Алексей Нечаев поддержал программу здорового школьного питания на основе полезных продуктов от местных производителей.

Запрет электросамокатов

Аварий с электросамокатами становится всё больше. Депутат «Единой России» Александр Якубовский предложил запретить самокатчикам ездить по тротуарам и ограничить их скорость, а выдавать самокаты только совершеннолетним. Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева предложила запретить электросамокаты полностью по всей стране. Новые люди предложили решение: проводить местные голосования и ограничивать движение самокатов только на тех улицах и во дворах, где этого захотят жители.

Помощь многодетным семьям

Владислав Даванков из Новых людей предложил признавать семьи многодетными уже после рождения второго ребёнка. Тогда они смогут получить льготы и задуматься о рождении третьего. По мнению коммунистов, семью с двумя детьми нельзя называть многодетной. А как думаете вы?