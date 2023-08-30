Эксперты ОМС рекомендуют пройти профилактические медицинские осмотры перед началом учебного года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьный период – время активного роста ребенка и интенсивных нагрузок. Меняется привычное окружение, среда, появляются новые контакты. В этот период особенно важно следить за здоровьем ребенка. В целях профилактики развития детских заболеваний в нашей стране существует система профилактических осмотров несовершеннолетних, которая позволяет вовремя выявить отклонения в здоровье, своевременно направить ребенка на дополнительное обследование и (при необходимости) на лечение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С первого года жизни ребенок находится под присмотром врачей-специалистов, а в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет проводятся углубленные осмотры с расширением списка специалистов и дополнительных методов исследования (ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, почек, электрокардиография, общий анализ крови и мочи – конкретный перечень исследований определяется в зависимости от возраста ребенка). Повышенное внимание к детскому здоровью в школьные годы не случайно. Именно в этот период дети интенсивно растут, меняется их организм. И своевременное выявление отклонений позволит избежать серьезных проблем в состоянии здоровья в дальнейшем.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Очень важно пройти профилактические мероприятия непосредственно перед поступлением в школу. «Переход из дошкольного в школьное звено важный этап в жизни каждого ребенка, кардинально меняется режим, и не стоит воспринимать диспансеризацию как формальность. Профилактические мероприятия дают сведения о состоянии ребенка не только врачам, но и родителям, которые будут своевременно проинформированы о проблемах со здоровьем. К тому же, это не подразумевает никаких материальных затрат – все услуги в рамках диспансеризации несовершеннолетних предоставляются бесплатно по полису ОМС, - подчеркивает заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова.

Фото: Анастасия Осипова

Ребенку перед поступлением в школу (возраст 6 лет) рекомендовано пройти плановую диспансеризацию, в которую входят осмотры следующими специалистами: педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, акушер-гинеколог, детский уролог-андролог и детский эндокринолог. И анализы: общий анализ крови и мочи, ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек, эхокардиография, электрокардиография.

Прохождение профилактического осмотра перед поступлением в школу важно, чтобы определить какой группе здоровья относится ребенок. Всего выделяют 5 групп здоровья. Группы были разработаны, чтобы своевременно оказать несовершеннолетнему необходимую медицинскую помощь, а также определить допустимый уровень умственной и физической нагрузки.

К I группе здоровья относятся здоровые дети. Во II группу входят дети без хронических заболеваний, но имеющие некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения (дети, которые часто болеют респираторными вирусными инфекциями, с нарушением массы тела или роста, нарушения зрения и др).

В III группе здоровья - несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными функциями органов и систем организма, при отсутствии осложнений основного заболевания (состояния); а также с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации функций органов и систем организма, степень которой не ограничивает возможность обучения.

IV группа здоровья - это несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или компенсированными функциями органов и систем организма либо неполной компенсацией функций; или с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии ремиссии, с нарушениями функций органов и систем организма, требующими назначения поддерживающего лечения.

В V группу здоровья входят дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функций органов и систем организма, наличием осложнений, требующими назначения постоянного лечения и с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением функций органов и систем организма и значительным ограничением возможности обучения или труда.

Некоторые родители отказываются от прохождения профилактических мероприятий. Для этого им необходимо подписать добровольный отказ. Ребенок не лишается права посещать школу, но подвергается значительному риску. «Отказ от профилактики влечет за собой значительный риск оставить нераспознанным развитие заболевания, что в дальнейшем может существенно повлиять на качество жизни ребенка», - отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.

Высокий процент детской профилактики подтверждает и статистика. В России в 2022 году диспансерное обследование прошли почти 95 процентов детей, это 25,7 миллиона. Все данные о проведении профилактического осмотра вносятся в историю развития ребенка и учетную форму N 030-ПО/у-17 "Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего". При необходимости копия этого документа выдается на руки несовершеннолетнему (его родителю или иному законному представителю), в том числе для последующего представления в образовательные учреждения.

Эксперты ОМС рекомендует в случае возникновения трудностей при прохождении профосмторов по полису ОМС обратиться для их решения в свою страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. «Необходимо позвонить по телефону контакт-центра 8-800-100-81-01/02 или региональный 8-8442-55-01-65 и изложить суть проблемы. После вашего обращения страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для её решения» - отмечает Михаил Пушков.

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