Лето продолжается: какой будет погода в сентябре 2023 года в Волгограде

В начале сентября будет жарко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сентябрь в 2023 году в Волгоградской области станет продолжением лета - синоптики обещают до +32 градусов жары. Однако, тепло ожидается только в первой половине месяца, а вот во второй придется достать теплые вещи. Какой будет погода в первый месяц осени, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела ГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева..

- После затока арктического воздуха, который в последнюю неделю августа понизил ночные температуры по области до +5… +10 градусов, вернется лето. В первую неделю сентября температуры будут по области +22… +27 градусов, по Волгограду до +32 градусов, - рассказала синоптик Наталья Алатырцева.

1 сентября будет тепло и солнечно - температура воздуха поднимется до +32 градусов жары. Дождя в этот день не будет. А вот в последующие пару дней, 2 и 3 сентября, в отдельных районах возможны небольшие осадки.

- По предварительным прогнозам, дожди могут пройти 4 и 5 сентября, при этом сохранится теплая погода. Температура ожидается +22… +27 градусов, - говорит синоптик.

Во второй декаде месяца, после 16 сентября, придет заметное похолодание. Это связано с прохождением холодного атмосферного фронта.

- Ожидаются осадки и понижение температуры до +10…+15 в северной части региона и до +13…+18 по Волгограду. Практически до конца месяца такая температура сохранится, - пояснила синоптик Наталья Алатырцева. - Месячный прогноз, который составляет Росгидромет, показывает, что в сентябре средняя температура по Волгоградской области будет около нормы +15 градусов и осадки около и ниже нормы. Напомню, в прошлом году в сентябре выпали две месячные нормы осадков.

Для нашего региона сентябрь 2023 года будет довольно приятным. В разные периоды первый осенний месяц бывал или очень знойным, или довольно холодным. Так, в 2006 и 2010 годах температуры достигали аж +39 градусов. В отдельные годы в сентябре были ночные заморозки.

- Сентябрь - переходный месяц с лета в осень, он бывает разным. В этом году первая половина будет жаркой, середина -теплой, а в конце придет похолодание, - резюмировала синоптик.