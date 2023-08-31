Умирала от жажды и холода: волонтеры «Лиза Алерт» рассказали о поисках потерявшейся бабушки из Волжского

Алевтину Омельченко нашли на улице в Волжском. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт.

Каждый день волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» получают заявки о пропавших жителях Волгоградской области. Добровольцы - это обычные люди, которые неравнодушны к несчастьям ближних. Поисковики поделились историей поиска 77-летней Алевтины Омельченко из Волжского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Лиза Алерт», потерявшая память пенсионерка едва не умерла на улице от холода и жажды.

Родные пропавшей позвонили волонтерам 25 августа. Они отчаялись искать пенсионерку самостоятельно. Добровольцы узнали, что Алевтина Омельченко ушла из дома 23 числа, к тому же она могла забыть свое имя и где находится.

- При обзвоне больниц стало известно, что она поступала в больницу имени Фишера 24 числа, но учреждение добровольно покинула. Начались мероприятия по поиску. Запустили ориентировку в сети и выполнение автономных задач. Через два часа с момента поступления заявки добровольцы отряда оклеили ориентировками предполагаемые районы нахождения, опрашивали прохожих и осматривали территорию вокруг больницы, -рассказали волонтеры.

Искали без сна и отдыха почти двое суток, но бабушки и след простыл. Никто не узнавал ее по фотографиям и описанию.

- Вечером 26 августа на горячую линию отряда поступил звонок о том, что похожая бабушка с ориентировки находится в центральной части города Волжский. Роман, доброволец отряда, прибыл на точку практически одновременно с дочерью потерявшейся уже через несколько минут, - продолжают поисковики.

Алевтина Ивановна сидела на лавочке и не знала, куда идти. Питья у нее не было, а в летней одежде она сильно мерзла в ночное время суток.

- У бабушки выявили обезвоживание и переохлаждение. Вечер выдался особенно холодным для этого времени года. И по статистике люди часто умирают от гипотермии как раз в такие холодные ночи, - говорят добровольцы.

Родные отвезли женщину в больницу. А волонтеры продолжили поиски по другим заявкам - помощь людям нужна всегда.

- Время – ресурс, который для нас важен при каждом поиске. Если у вас пропал родственник, обращайтесь сразу, как выявили пропажу, не ждите наступления вечера. Чем раньше мы начнем поиск, тем больше шансов найти вашего близкого человека живым, - советуют волонтеры поискового отряда.

Контакты для связи: 8-800-700-54-52.