В Волгограде состоялся футбольный турнир на кубок «Комсомольской правды»

Команды победители турнира. Фото: Эльмира КИМ

В очередной раз в Волгограде в конце лета состоялся праздник футбола. Был разыгран кубок «Комсомольской правды» - турнир проводится ежегодно.

Соревнования среди корпоративных команд 26 августа прошли на газоне стадиона МБУ ДО СШ №14 «Зенит». Игры получились захватывающими и держали в напряжении болельщиков, которые активно гнали вперед свои команды. Каждый коллектив был настроен на победу, но при этом матчи проходили в честной борьбе – так что победил сильнейший.

Игровой момент. Фото: Эльмира КИМ

Кубок разыграли четыре команды, состоящие из сотрудников АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», Профсоюзной организации Волгоградского отделения ПАО Сбербанк, ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду и Главного Управления МЧС России по Волгоградской области.

Комментировал матчи спортивный журналист Глеб Урьев. Фото: Лариса РОДИНА

Во время турнира все команды сыграли друг с другом, после чего места распределялись по количеству набранных очков. Однако, забегая вперед, нужно отметить, что в ход пошли дополнительные показатели из-за равенства очков у нескольких команд – настольно серьезной была борьба. Еще и метеоусловия благоволили прекрасной игре, было достаточно свежо – самая настоящая футбольная погода.

В первом матче сыграли «Титан-Баррикады» и ГИБДД, счет открыл игрок полицейской команды Дмитрий Иванов, после чего его партнеры забили еще два гола.

Лучшие голкиперы Роман Романов и Егор Стус. Фото: Эльмира КИМ

Итоговый счет 3:0. Следом представители от Сбербанка в Волгограде одолели соперников из МЧС – 7:2, у победителей самым результативным оказался Роман Романов, он вовсе отличился в каждом матче, став одним из лучших бомбардиров турнира. У «Титана-Баррикады» в атаке блистал Егор Струс, который также стал одним из лучших голеадоров соревнований, красивые мячи забивал Сергей Жогин. Во втором своем матче заводчане оказались сильнее спасателей – 7:1, далее команда регионального отделения ПАО Сбербанк переиграла ГИБДД – 3:1.

Команда Главного Управления МЧС России по Волгоградской области. Фото Лариса РОДИНА

В заключительных встречах турнира ГИБДД добыла победу над МЧС – 3:1, у спасателей Дмитрий Михайлов отличился в двух матчах кряду.

Яркий игровой момент. Фото: Эльмира КИМ

А судьба первого места, как оказалось, решалась в противостоянии команд «Титан-Баррикады» и Сбербанка. Матч получился ярким и зрелищным, соперники ни в чем друг другу не уступали. Финальный свисток зафиксировал выигрыш «Титана-Баррикады» с минимальным перевесом - 2:1.

Первым же все-таки стало Волгоградское отделение ПАО Сбербанк по дополнительным показателям – по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Команда Сбербанка под рукоплескание своих болельщиков завоевала Кубок «Комсомольской правды».

Команда Профсоюзной организации Волгоградского отделения ПАО Сбербанк занявшие I место. Фото: Эльмира КИМ

Второе место занял «Титан-Баррикады».

Команда АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» занявшая II место. Фото: Эльмира КИМ

На третьей строчке расположился коллектив ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду, четвертой стала команда Главного Управление МЧС России по Волгоградской области.

Команда ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду занявшая III место. Фото: Эльмира КИМ

Фото: Лариса РОДИНА

- Вот уже 8 лет мы следим за вашими турнирами по футболу, и очень хочется отметить команду Главного Управления МЧС России по Волгоградской области- ребята отличные профессионалы, как в своем деле спасения наших с вами жизней, так и в подходе к спортивной подготовке. И мы вручаем им кубок от Областного совета ветеранов спорта – говорит председатель, член Исполкома Федерации футбола Волгоградской области Василий Андрущенко.

Игровой момент. Фото: Эльмира КИМ

Игровой момент. Фото: Эльмира КИМ

На самом деле, проигравших в турнире не было, все получили заряд положительных эмоций во время баталий на футбольном поле. В завершение турнира состоялось торжественное награждение. Все команды получили грамоты, кубки, медали и подарки от партнеров. Завоевавшие третье место - команда «ГИБДД» получила сертификат на посещение в Ангарский экопарк на 3 часа, серебряные призеры -команда «Титан-Барикады» получила сертификат на отдых в Ангарский экопарк 3 часа, а победители турнира команда «Сбербанка» - сертификат на посещение Ангарский экопарк на 5 часов. Благодарность за помощь в организации мероприятия выражается МУ Городской Центр патриотического воспитания «Виктория».