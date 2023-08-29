«Концессии» врезали новый участок теплосети на улице Землячки в Волгограде

Работы идут по графику. Фото: КТ

В Дзержинском районе Волгограда бригады РСО завершают масштабное обновление тепломагистрали на улице Землячки. После гидравлических испытаний 2022 года ветхий участок теплосети протяженностью 180 метров решили полностью заменить. Из-за сложности работы по реконструкции шли в два этапа, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

На первом этапе заменили 48-метровый участок теплотрассы, который проходит под трамвайными путями на улице Землячки. Трубы из толстостенной стали уложили на глубине 5 метров. Второй этап реконструкции затронул 100-метровый надземный участок тепломагистрали. «Воздушку» из высокопрочной стали уже врезали в существующую сеть коммуникаций.

– По завершении сварочных работ, обеспечивающих целостность трубопровода, качество сварных конструкций проверят специалисты лаборатории неразрушающего контроля. Затем будут проведены гидравлические испытания, – рассказал заместитель главного инженера компании по ремонту Александр Рыкалин.

После новые трубы с горячей водой накроют металлическим кожухом, чтобы защитить от внешних воздействий. Прилегающую к теплотрассе территорию благоустроят. Все это сделают до старта отопительного сезона 2023-2024.

Обновленный 180-метровый участок снабжает теплом около 40 тысяч жителей 164 многоквартирных домов, а также 13 учебных заведений, 14 детсадов и 3 медучреждения. Новые трубы обеспечат бесперебойную подачу ресурса.

Это далеко не единственный участок теплового хозяйства Волгограда, который дождался модернизации в этом году. Подготовка к отопительному сезону на контроле профильных служб мэрии. Все работы идут согласно графику, отмечает замруководителя департамента ЖКХ и ТЭК Андрей Козлов.