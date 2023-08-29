«Новые люди» Волгограда требуют отмены закона о платных парковках

Пока волгоградцы могут парковаться на улицах бесплатно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградское региональное отделение партии обобщило мнение жителей по теме платных парковок и предлагает Волгоградской городской Думе, как представительному органу, от имени жителей обратиться в облдуму с тем, чтобы в дальнейшем отменить действующее положение путем принятия нового регионального закона.

Напомним, в начале лета соответствующий закон был принят сначала городской, а затем областной думой. Инициаторами о нововведения стали именно муниципальные органы власти.

Сторонники партии организовали сбор подписей за отмену платных парковок, петицию поддержали 1500 человек, документ оперативно направили в Волгоградскую городскую думу. Ответ ждали долго, но ясности в ситуацию он не внёс.

— Подписи собирались в том числе и в Ворошиловском и Центральном районах. Преимущественно эти территории станут платными для парковки автомобилей. Люди, конечно, возмущены. Поддержки закон не имеет, он был принят без обсуждения с жителями, — заявил представитель партии Василий Кучмиев. — Мы считаем, что закон имеет обратный эффект, проблем от него только прибавится. Помимо очевидного минуса - резкого роста личных трат жителей с автомобилями, есть и другие. Водители, которые не захотят пользоваться платными парковками, массово поедут во дворы. Значит, жителям этих дворов придётся за свой счёт устанавливать шлагбаумы и ежемесячно обслуживать их. В итоге к таким домам труднее будет подъехать машинам скорой помощи и службы пожарной безопасности.

По мнению Кучмиева, стоимость строительства и содержания платных парковок настолько велика, что эти расходы не будут покрыты поборами с автомобилистов. Соответственно, властям придется изыскивать дополнительные средства, что создаст ещё большую нагрузку на бюджет. Но такие очевидные негативные последствия не входят в круг интересов депутатов нынешнего созыва гордумы.

Новые люди будут добиваться отмены инициативы, которая с их точки зрения является непродуманной и деструктивной.