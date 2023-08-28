Игорь Артамонов: Фестиваль единоборств — это праздник спорта и силы духа

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Областной фестиваль единоборств «Кубок Губернатора Липецкой области» прошёл на Зелёном острове в Липецке. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Губернатора Липецкой области Александр Рябченко, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. Почётным гостем стал двукратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, трёхкратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Роман Власов.

Для участников фестиваля Роман Власов провёл разминку и автограф-сессию. На площадках фестиваля прошли мастер-классы, показательные выступления и бои по боксу, кикбоксингу, тхэквондо, рукопашному бою, дзюдо, всестилевому каратэ, самбо, смешанному боевому единоборству, спортивной борьбе и восточному боевому единоборству. Всего было представлено десять видов единоборств.

«Фестиваль единоборств — это праздник спорта и силы духа. Возможность поделиться опытом и научиться чему-то новому, найти друзей или выбрать занятия по душе. Рады, что эти соревнования нашли отклик и у спортсменов, и у зрителей. Будем и дальше поддерживать подобные турниры», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Завершили программу фестиваля гала-бои по боксу, кикбоксингу, всестилевому каратэ и смешанному боевому единоборству. Липецкие спортсмены одержали победу в поединках с соперниками из Воронежа. Обладателями Кубка Губернатора Липецкой области стали: Сергей Ильковский (кикбосинг), Магаррам Хиялов (бокс), Артём Карапетян (смешанное боевое единоборство), Евгений Буцилин (всестилевое каратэ).