В Волгограде состоялось торжественное открытие кинофестиваля

В Волгограде прошла церемония открытия кинофестиваля Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград съехались звезды театра и кино. 27 августа они прошли по красной ковровой дорожке у НЭТа. В воскресенье состоялась торжественная церемония открытия кинофестиваля «Волгоградский факел».

Участники кинофестиваля "Волгоградский факел" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники кинофестиваля "Волгоградский факел" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Знаменитости продемонстрировали свои роскошные наряды собравшимся у театра волгоградцам. Артисты приветствовали горожан, обмениваясь с ними рукопожатиями, кто-то даже успевал сделать фотоснимки с актерами. Любителей кино даже не испугал ливень, начавшийся во время церемонии. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж с открытия кинофестиваля «Волгоградский факел».

Участники кинофестиваля "Волгоградский факел" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для участия в фестивале приехали более 40 деятелей киноискусства, среди них Ольга Остроумова, Анатолий Журавлев, Юрий Чернов, Сергей Новожилов, Светлана Тома, Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Яна Поплавская, Екатерина Семенова, Екатерина Волкова. В течение трех конкурсных дней будут представлены полнометражные, документальные и короткометражные фильмы – всего зрители увидят 32 картины.

Участники кинофестиваля "Волгоградский факел" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники кинофестиваля "Волгоградский факел" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Показы фильмов состоятся в кинотеатрах Волгограда «Киномакс», «Синема 5», «Империя Синема» и центре культуры и досуга «Авангард», в районах области — на сценах домов культуры и центров досуга в Волжском, Камышине, Михайловке, Жирновске, Фролово, Урюпинске, Котово, Котельниково, Калаче-на-Дону, Ольховке, станицах Алексеевской и Нехаевской, Иловле, Палласовке, в Городищенском районе. Вход по бесплатным пригласительным.

Участники кинофестиваля "Волгоградский факел" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники кинофестиваля "Волгоградский факел" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Завершится фестиваль 31 августа в Волгоградской филармонии.

Участники кинофестиваля "Волгоградский факел" Фото: Геннадий БИСЕНОВ