Вытащили с того света: в Волжском врачи спасли жизнь матери троих детей в машине скорой помощи

Врачи не стали дожидаться пока машина скорой помощи завезет пациентку в приемный покой и оказали помощь прямо в автомобиле. ФОТО: комитет здравоохранения Волгоградской области

Врачам больницы имени Фишера в городе Волжском Волгоградской области удалось спасти 39-летнюю женщину, жизнь которой буквально висела на волоске. Будучи в предынфарктном состоянии, многодетная волжанка потеряла сознание по дороге в больницу. Слаженная работа медиков, которые начали оказывать помощь прямо в машине скорой помощи смогла привести ее в сознание. О чудесной истории спасения сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе здравоохранения региона.

39-летней пациентке вызвали скорую, прибывшие медики решили срочно везти ее в больницу. Во время поездки состояние женщины ухудшалось, на въезде на территорию медучреждения пациентка потеряла сознание, а ее сердце остановилось. Тогда специалисты стационарного отделения больницы Фишера начали оказывать женщине помощь прямо в машине скорой помощи.

Пациентке сделали непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и дефибрилляцию прямо на въезде, куда обычно заезжают автомобили скорой медицинской помощи для доставки пациентов в приемный покой. После 7 минут непрерывной реанимации сердце женщины вновь начало биться.

Далее пациентка была госпитализирована в реанимационное отделение, где был установлен диагноз острый инфаркт миокарда. После того, как состояние женщины стабилизировалось, ей установили два стента и сделали коронографию. Сейчас многодетная мать выписалась из больницы и чувствует себя гораздо лучше.