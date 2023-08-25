Дмитрий Аверов: Для эффективной реализации мер поддержки участников СВО необходима слаженная законодательная работа

Фото: пресс-служба Курской областной Думы

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов принял участие в заседании совета законодателей ЦФО Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе. Оно прошло в Курске.

Руководители заксобраний обсудили актуальные вопросы совершенствования действующих федеральных норм. В рабочей повестке заседания – реализация мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, реализация государственной кадровой политики в сфере наставничества, ограничения на продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции (вейпов).

Фото: пресс-служба Курской областной Думы

Представители законодательных собраний ЦФО обменялись практическим опытом и предложениями по обозначенным темам. Также парламентарии выработали общие рекомендации.

Спикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов в ходе заседания обратил внимание коллег на обращение, которое поступило в адрес председателя облсовета от участника СВО. Военнослужащий находится в составе добровольческого формирования и недавно получил ранение. Поскольку ранение было получено до принятия Федерального закона по добровольцам, он не подпадал под проведение военно-врачебной экспертизы и определение тяжести полученного увечья. Ему установлена третья группа инвалидности, но сейчас боец добивается статуса – инвалид боевых действий с соответствующим пакетом мер социальной поддержки.

Фото: пресс-служба Курской областной Думы

- Данную несправедливость необходимо исправить на федеральном уровне. Принять нормативные правовые акты в отношении добровольцев и определить форму справки военно-врачебной комиссии, порядок ее заполнения, - отметил Дмитрий Аверов. – Для эффективной реализации мер поддержки наших бойцов нужна слаженная законодательная работа как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Напомним, в Липецкой области одними из первых в развитие федеральных инициатив на региональном уровне разработан и принят широкий пакет мер поддержки членов семей участников СВО.

Как отметил на заседании Дмитрий Аверов, после того, как будет окончательно утвержден единый федеральный стандарт мер поддержки участников СВО и их семей и он поступит в субъекты, необходимо будет провести точечную законодательную работу по приведению в соответствие уже действующих мер поддержки в регионе.