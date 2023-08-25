43-летней жительнице Санкт-Петербурга в Волгограде удалили тромб в мозгу

Врачи своевременно оказали помощь пациентке и тем самым, спасли ей жизнь. ФОТО: комитет здравоохранение Волгоградской области

Волгоградские врачи удалили 43-летней жительнице Санкт-Петербурга, гостившей в городе-герое, тромб из головного мозга. Сейчас пациентка чувствует себя уже гораздо лучше, но продолжает оставаться в больнице. Об этом сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

43-летняя гостья из северной столицы приехала к родственникам в Волгоград и, проснувшись утром, почувствовала слабость, а вместе с ней онемение в левой руке и ноге. Приехавшая скорая помощь диагностировала инсульт и незамедлительно доставила пациентку в Волгоградскую областную клиническую больницу №1.

Анализы КТ и КТ-ангиографии головного мозга показали наличие тромбоза средней мозговой артерии справа. В рентгеноперационной хирурги выполнили тромбэкстракцию с регрессом неврологической симптоматики. Сейчас женщина продолжает лечение в отделении анестезиологи-реанимации.

В связи с этой ситуацией, врачи напоминают, что спровоцировать инсульт может: избыточный вес, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, гипертонию, употребление алкоголя и наркотиков и курение.

Распознать инсульт у другого человека нужно попросив его улыбнуться, заговорить или поднять руки вверх. Улыбка получается кривой, при попытке поднять обе руки, одна рука останется неподвижной, а речь неразборчива.

При появлении первых симптомов инсульта нужно срочно вызвать скорую помощь.