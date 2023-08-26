В Волгограде уволенный из-за звездного кортежа полицейский требует компенсации

Певицу прокатили в полицейской машине, после полетели высокие чины. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уволенный после поездки в аэропорт звездного кортежа с мигалками, в котором ехала певица Анет Сай, экс-замначальника полиции Волгограда полковник Алексей Климов считает незаконным свое увольнение со службы и требует выплаты моральной компенсации, сообщили в Ворошиловском суде Волгограда.

- В производстве находится гражданское дело по исковому заявлению Климова А.В. <…> о признании увольнения незаконным, восстановлении на службе и взыскании компенсации морального вреда, - рассказали в суде.

Такие требования бывший начальник полиции в иске к МВД РФ, главку МВД России по Волгоградской области, и городскому УМВД. Первое судебное заседание по делу пройдет в 14 часов 18 сентября 2023 года.

Напомним, скандал разгорелся в июле из-за поездки певицы Анет Сай в полицейской машине после выступления на фестивале «ТриЧетыре». Опаздывавшую в аэропорт певицу прокатили с мигалками. Все бы ничего, но она выложила видео из машины ДПС, позируя в полицейской фуражке. Кадры быстро разлетелись по Сети, хотя Анет и удалила видео. После поп-звезда поспешила извиниться на камеру.

Полиция Волгоградской области организовала служебную проверку. Вскоре своих должностей лишились начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Александр Степанов и заместитель начальника УМВД по городу Волгограду полковник полиции Алексей Климов. При этом полиция официально так и не назвала причин их увольнения.