С самолета в реанимацию: в Волгограде из-за пассажира вынужденно сел авиалайнер, летевший из Еревана в Калугу

Самолет снова вынужденно сел в Волгограде из-за больного пассажира. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Экипаж самолета авиакомпании «Азимут», летевший 25 августа из Еревана в Калугу, запросил экстренную посадку в Волгограде из-за больного пассажира на борту. В воздухе резко ухудшилось самочувствие 54-летнего мужчины, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области. Сейчас пассажир вынужденно приземлившегося авиалайнера в реанимации. За его жизнь борются волгоградские врачи.

- 54-летний мужчина госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25. Состояние пациента тяжелое, - рассказали в облздраве.

Напомним, летевший из Еревана самолет вынужденно приземлился в Гумраке накануне в 15.26 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили в Международном аэропорту Волгограда. У трапа мужчину на грани смерти встречала бригада скорой помощи. Медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Остальные пассажиры вылетели в Калугу спустя час после внеплановой посадки.

Если пару лет назад самолеты часто шли на вынужденную посадку в Волгограде из-за курильщиков, которым не терпелось подымить в полете, то в последний месяц экстренные посадки в Волгограде из-за проблем с самочувствием пассажиров и членов экипажа стали регулярными. За 10 дней это уже четвертый подобный случай.

Так, ночью 23 августа в Гумраке сел борт из Минвод с больным 10-месячным малышом. 21 августа в самолете стало плохо 30-летней стюардессе Анастасии. У молодой женщины остановилось сердце во время полета. Ее спас летевший этим рейсом чиновник Росздравнадзора. 16 августа в Волгограде посадили борт, летевший из Москвы в Минводы, из-за беременной пассажирки.