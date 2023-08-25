Весит как трехмесячный ребенок: в Волгограде многодетная мама родила 6-килограммового сына-«богатыря»

Это пятый малыш в семье Зауры. Фото: пресс-служба облздрава.

Волгоградские врачи приняли необычные роды - 40-летняя Зура Каимова из Суровикинского района родила на свет 6-килограммового богатыря. Это уже пятый малыш в семье. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, параметры мальчика удивили акушеров - они соответствуют возрасту трехмесячного младенца. Рост 63 сантиметра, вес 6 кило 180 грамм. Крепыш родился в областном клиническом перинатальном центре № 2.

К слову, все малыши Зауры довольно крепкие. Вес третьего и четвертого ребенка 4400 и 5270 грамм соответственно. Но были и трудности.

- Всю беременность будущая мама наблюдалась у специалистов перинатального центра № 2, а также у эндокринологов областной больницы. Это связано с выставленным диагнозом роженицы – гестационный сахарный диабет, - рассказали в облздраве.

Несмотря на осложнения, врачи очень чутко вели беременность пациентки. Болезнь, когда происходит снижение толерантности к глюкозе в организме женщины, может провоцировать развитие макросомии плода, то есть крупного ребенка. Беременность звершилась благополучно - Заура родила здорового малыша благодаря кесареву сечению. Сейчас они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

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