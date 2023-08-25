Правилам здоровой жизни с сахарным диабетом волгоградцев учат в специальных школах

В программе школы пять занятий. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже более 4,5 тысячи жителей Волгоградской области прошли обучение в «Школах сахарного диабета», научились контролировать болезнь, предупреждать осложнения и вести полноценную жизнь. 23 такие школы впервые открыли в этом году при поликлиниках и амбулаторных подразделениях ЦРБ. Раньше они были доступны только пациентам стационаров.

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ

В поликлинике №1 Тракторозаводского района Волгограда школа сахарного диабета работает с весны. За это время обучение прошли около 200 пациентов. Стоят на учете с этим диагнозом в районе 6,5 тысячи человек.

- Школа для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа - это один из методов лечения. Мы не только объясняем какие-то основные моменты лечения, питания и самоконтроля. Пациенты узнают, как вести себя, если повысился сахар, учатся самостоятельно искать причину, - отмечает врач-эндокринолог, заведующая амбулаторно-поликлинического отделения №1 Ольга Захарьина.

Для диабетиков большое значение имеют и питание, и образ жизни. Прием врача длится около 15 минут. За это время эндокринолог на все вопросы не ответит, а пациент всю необходимую информацию просто не усвоит. В школе же можно узнать о новшествах, получить индивидуальную консультацию, ответы на самые разные вопросы, а также моральную поддержку однокашников и эндокринолога.

Правильное питание облегчит жизнь диабетикам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зачастую диабет 2-го типа развивается на фоне ожирения, избыточной массы тела. Собственный инсулин в организме работает неэффективно. Повышается нагрузка на сердце, сосуды, суставы. Поэтому первым делом врач-эндокринолог Мария Рубцова учит своих пациентов разбираться в еде, рассчитывать калории и гликемический индекс.

На столе перед учениками «тарелки». На них всевозможные овощи, фрукты, бургеры, мясо, яйца, даже кола. Главная цель - четко усвоить, от каких продуктов диабетикам нужно совсем отказаться, какие продукты стоит ограничить, а какие можно есть без опасений, так как они практически не повышают уровень сахара в крови.

- Простые углеводы быстро и высоко повышают уровень сахара в крови. Мы с вами сок выпили, и он уже через пять минут резко подскочил. Поэтому пациентам с гипокликемией, когда падает сахар, мы рекомендуем выпить стакан сока, - делится простыми рецептами доктор.

Большое значение имеет и физическая активность, самоконтроль, уход за ногами. Но это уже другие уроки.

- В программе школы пять занятий, которые проходят в течение недели. Урок длится около 40-60 минут. После – ответы на вопросы, индивидуальные консультации, коррекция лечения, - рассказывает Ольга Захарьина.

Сергей Епанчин медик с большим стажем. С диабетом живет около шести лет.

- Я хоть и врач, но другого профиля. Хорошо, что попал в эту школу. Узнал кое-что новое о диабете, о профилактике осложнений, о новшествах в лечении. Для общего развития полезно, всем рекомендую, - делится доктор.

Пациентов учат разбираться в еде. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ШКОЛ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ

В ВОКБ №1 школа диабета работает уже около 30 лет. Но пациентов с этим заболеванием становится все больше.

- Проблема обучения пациентов с сахарным диабетом появилась еще в прошлом столетии. Без этого невозможно добиться хороших результатов даже с самыми лучшими лекарствами, - поясняет Заслуженный врач РФ, главный внештатный эндокринолог комитета здравоохранения Волгоградской области Алла Вачугова. – В регионе только состоящих на учете более 90 тысяч человек. А есть еще те, кто не дошел до врача, не знает о своем заболевании. До стационара не все доходят. Поэтому Минздрав РФ принял решение организовать школы амбулаторно, в тех поликлиниках, где наблюдаются пациенты. Это удобно.

Помимо 23 «Школ сахарного диабета» для взрослых, в Волжском на базе детской городской больницы и детской поликлиники № 2 открылись центры для детей. К началу 2024 года еще три таких школы появятся в детских поликлиниках Волгограда. Учатся правильно питаться, пользоваться инсулиновыми помпами и системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови юные пациенты вместе с родителями и в эндокринологическом отделении детской областной клинической больницы.

В будущем таких школ в регионе будет больше. Ремонт и оснащение специальных кабинетов идет по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».