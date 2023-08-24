Жители многоэтажки в Волгограде утопают в хламе из-за страсти соседки к мусору и животным

Дверь в квартиру проблемной соседки не закрыта, оттуда течет вода. ФОТО: Светлана Козбанова

Жители дома на улице Казахской в Советском районе Волгограда на протяжении нескольких лет борются с неугомонной соседкой, которая лишает спокойствия весь подъезд. Одинокая пожилая женщина захламляет свою квартиру ненужными вещами, дает приют мужчинам сомнительной внешности и беспризорным животным, но при этом не пускает в свое жилье соседей и коммунальщиков. Сейчас подъезд находится под угрозой затопления из-за проблем с коммуникациями в «нехорошей квартире». «КП-Волгоград» разбиралась в этой истории.

ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

По словам жительницы дома №27 на улице Казахской Светланы, состояние соседки вызывало вопросы еще в далеком 2011 году. Женщина выглядела неопрятной, от нее неприятно пахло, но на это жильцы деликатно закрывали глаза. Настоящий ад начался, когда волгоградка уволилась из больницы №7, где работала санитаркой.

- Старожилы дома рассказывали, что раньше она жила с родителями, они следили за уборкой, даже за придомовой территорией. Как только их не стало, и соседка уволилась из больницы, началась вся эта история, - объясняет Светлана. - Детей у нет, она живет одна. К ней приходили разные мужчины, плохо выглядящие. Потом мы видели, как они в подъезде на лестничных клетках лежали. Один дедушка к ней ходил, прям там, в квартире у нее и умер. Не представляете какие усилия потребовались, чтобы достать его оттуда.

Чуть позже у одинокой соседки появилась новая страсть – животные. Она собирала щенков, играла с ними и заносила в квартиру. Потом уверяла соседей, что увезет их на дачу, но что с ними стало, неизвестно. Позже у нее появился интерес к кошкам.

- Котов она выбирает красивых, породистых. Но самое страшное, что она там держит кошек, на улицу не выпускает, они там умирают, - рассказывает соседка. – Спрашивали ее – может, чем помочь, животных накормить или хотя бы ей что-нибудь принести. Говорит, что продукты есть, ничего не надо. Но коты все худые, плешивые. Одну успели поймать, отмыть и пристроить.

ЖИВЕМ КАК НА ПОМОЙКЕ

Но несчастные животные - лишь полбеды. В злополучной квартире залежи мусора. Из-за них в подъезде стали появляться тараканы и отвратительный запах. Затем там сгнили стояки, вода затопила квартиру и пошла через стену в подвал. Пускать к себе мастеров, которые могли бы заменить трубы и спасти фундамент дома от размытия, женщина не хочет.

- Мы уже готовы и сами ей все оплатить, и убраться у нее, но она никого не пускает. У нее мусор там до потолка уже, - возмущается Светлана.

Однако нерадивую соседку застать в ее квартире не так уж и просто. Днем, открыв окна, она сбегает из зловонного жилья и приходит туда только переночевать. Тем не менее, соседи продолжают бороться, в различные инстанции они регулярно пишут с 2018 года.

- С одной стороны жалко – она пожилая, одинокая. С другой стороны, у нас из-за ее мусора дышать в туалете нечем. Дальше – некуда, терпение кончается. Сами живем, как на помойке, - говорят соседи.

Волгоградцы также обратились к общественнику Сергею Островскому, который отреагировал на проблему жителей дома на Казахской и призвал чиновников к ответу.

- Жильцы писали во все инстанции, но получали отписки. Для полной картины благолепия осталось дождаться пожара, чтобы сгорел весь жилой дом. Чиновники видимо этого и ждут. Полное безразличное, наглое бездействие, - отметил общественник.

Председатель общественного совета при комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Татьяна Текучева рекомендовала волгградцам пойти по такому пути решения проблемы:

- Это на самом деле очень сложная ситуация. Конечно, жильцам нужно обратиться в свою управляющую компанию, написать заявление участковому, обратиться в Госжилнадзор. Если же и это не поможет в решении проблемы, то тогда следует записаться на прием в комитет ЖКХ.

Жители многоэтажки надеются, что хотя бы широкая огласка поможет как-то решить этот вопрос и найти общий язык с пенсионеркой с синдромом Плюшкина.