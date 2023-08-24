ЕвроХим-ВолгаКалий благодарит лучших сотрудников: в день рождения компании коллектив получил награды и поздравления за успехи в труде

Фото: Ирина СИМОНОВА

Восемнадцатое августа для сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия стало самым приятным рабочим днем в году. В честь 22-летия компании ЕвроХим, 17-летия ЕвроХим-ВолгаКалия и Дня шахтера на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината прошли торжественные церемонии награждения передовиков производства.

В этот день компания ЕвроХим поблагодарила коллектив Гремячинского горно-обогатительного комбината за достигнутые успехи, профессионализм, трудолюбие и упорство.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Рабочий день на Гремячинском горно-обогатительном комбинате начался с лучших хитов рок-музыки в живом исполнении кавер-группы. Как и положено на Дне рождения, предприятие угостило сотрудников именинным тортом, сладостями и прохладительными напитками. Тепла и веселья добавил любимый всем коллективом персонаж – медведь Сильва, названный так в честь сильвинита – главного сокровища Гремячинского месторождения калийных солей. Самые яркие эмоции и отличное настроение виновники торжества запечатлели на память в необычной фотокабине.

Фото: Ирина СИМОНОВА

С годовщиной ЕвроХим-ВолгаКалий поздравил исполнительный директор Евгений Сахаров. Руководитель поблагодарил коллектив за успехи в развитии производства Гремячинского горно-обогатительного комбината: «Нашему предприятию исполнилось 17 лет - время юности, расцвета, уверенности в своих силах, смелости в осуществлении даже самых смелых планов, и достижения нашего коллектива – лучшее тому доказательство.

В этом году мы запустили второй скиповой ствол и выдали через оба ствола более 4,5 миллионов тонн руды. Мы произвели первый миллион тонн хлорида калия и осуществили первую отгрузку гранулированной продукции.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Примите, уважаемые коллеги, мою благодарность за ваше мастерство, ответственность и стремление к покорению новых высот!».

С достижениями сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия поздравили почетные гости - директор по персоналу Минерально-химической компании ЕвроХим Екатерина Серебреникова, глава Дивизиона Горнорудный Группы ЕвроХим Роман Филиппов, руководитель департамента по работе с персоналом Дивизиона Горнорудный Михаил Лебедев, заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Андрей Кривов.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На торжественной церемонии чествования передовиков производства руководители вручили награды сотрудникам, добившимся отличных результатов в производственной деятельности. Почетными грамотами, благодарностями, премиями и ценными подарками отмечены заслуги порядка 200 работников предприятия.

В этом году впервые в истории ЕвроХим-ВолгаКалия заслуженные поощрения получили сотрудники, ставшие лучшими в своих областях деятельности в рамках программы мотивации персонала ЕвроХим. Предприятие наградило их ценными подарками.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Торжественная атмосфера, улыбки и прекрасное настроение не покидали коллектив до конца рабочего дня. А вечером вместе с семьями сотрудники Гремячинского ГОКа еще раз поздравили друг друга и свое предприятие под звездами салюта на главной площади города Котельниково, где всем котельниковцам свои лучшие песни подарила звезда эстрады – группа 5sta Family.