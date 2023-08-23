Игорь Артамонов: Наши действующие именные дивизионы показали себя отлично

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о создании третьего именного артиллерийского дивизиона в регионе. Ветеранские организации предложили присвоить новому подразделению имя легендарного Митрофана Ивановича Неделина. Соответствующее обращение направлено в Министерство обороны.

«Наши действующие именные дивизионы — флеровцы и пешковцы — показали себя отлично. Командование не раз отмечало самые лучшие качества бойцов. Их пример вдохновил многих, добровольцы уже есть. Ждём тех, кто готов к ним присоединиться», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Третий дивизион войдет в состав 299 парашютно-десантного полка и после боевого слаживания отправится защищать интересы Родины.